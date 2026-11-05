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Sasha Sokol responde a disculpa pública de Luis de Llano

Luis de Llano reconoce responsabilidad civil por daño moral en video difundido en YouTube.

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 08:19 a.m.
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Sasha Sokol responde a disculpa pública de Luis de Llano
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      CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el productor Luis de Llano ofreciera una disculpa pública a Sasha Sokol tras una demanda de daño moral debido a la relación que mantuvieron cuando ella era menor de edad y él era un adulto, la cantante señaló que eso no es lo que le ordenó publicar un tribunal.

      Sasha Sokol cuestiona contenido de disculpa pública

      En un mensaje en redes sociales, Sasha Sokol señaló que "Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año".

      Detalló que la disculpa que debe ofrecer "reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó".

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      Luis de Llano reconoce responsabilidad en video difundido

      A través del video difundido en la plataforma de YouTube, con el nombre de "Cumplimiento Luis de Llano", el productor de Televisa reconoció su responsabilidad por el hecho.

      "Reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas y asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los 80s", dijo en el video.

      La integrante del grupo Timbiriche dijo que Luis de Llano tiene prohibido volver a mencionarla públicamente "salvo en los términos exactos de la disculpa ordenada judicialmente", por lo que al publicar el video, "ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia".

      Señaló que lleva casi cinco años litigando el asunto por la vía civil y que a partir de ahora, el despacho Zinser y Asociados será su equipo de abogados en materia penal.

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