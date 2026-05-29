SGG va por la revisión de maquinas tragamonedas

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En la reunión de la Mesa de Paz y Seguridad del próximo lunes, se abordará el tema de la proliferación de la denominadas "maquinitas tragamonedas" en San Luis Potosí, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno (SGG).

En días pasados, se reveló la proliferación de dichos aparatos de apuestas en diferentes entidades del país, entre ellos, San Luis Potosí y que suelen ubicarse en tiendas de abarrotes y en las inmediaciones de escuelas.

El funcionario estatal aclaró que, si bien, los juegos y sorteos son regulados por la Secretaría de Gobernación (Segob), el estado mantiene comunicación con la federación para conocer el estatus de su operación en la entidad.

Torres Sánchez advirtió que, en ocasiones los equipos operan de forma clandestina y en donde se comercializan bebidas embriagantes.

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Refirió que él personalmente planteará el tema al delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de realice una revisión de ese tipo de dispositivos de apuestas.

"En ocasiones se hace algún tipo de revisiones interinstitucionales. Este tipo de máquinas tragamonedas, sobre todo como tú dices, se da en las periferias o en algunas tienditas", remató.