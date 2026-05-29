Enrique Peña Nieto aparece en foto dentro del Hotel Ixtapan

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- Una nueva foto del expresidente de México,

, ha surgido en redes sociales. La imagen fue compartida el pasado miércoles por el relacionista público

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, acompañada del mensaje:"La verdadera hospitalidad no se trata solo de recibir huéspedes, sino de crear experiencias a la altura de cada visita. Agradecido por las experiencias y aprendizajes que esta profesión me ha permitido vivir en".Aunque no se aclara si es una, en ella se aprecia a Mejía Rivera junto al exmandatario en eldelSpas & Resort,, entidad federativa que gobernó de 2005 a 2011 como aliado al Partido de la Revolución Institucional (PRI), antes de ser electo como presidente de la nación.es un hotel deubicado en Blvd. Arturo San Roman Pontente s/n, Barrio de San Gaspar, en el municipio de. Su estética y lema están dirigidos a ofertar una experiencia de descanso y relajación absoluta.De acuerdo con su página de internet, este complejo privado cuenta conen un nuevo edificio y, distribuidas en. También tiene 5 Condo Suites de 3 habitaciones cada una.Algunas de las instalaciones y amenidades sony bares, 3 áreas de juego temáticas para niñas y niños, unpara toda la familia, gimnasio completamente equipado,, canchas de tenis, piscinas y jacuzzis.El resort cuenta condey áreas verdes, entre los que destacan secciones para descansar, senderos para caminar entre la vegetación, estanques, pequeños arroyos yLos servicios de spa se ofrecen en 3 áreas diferentes de manera individual o por paquetes. Cada espacio cuenta con una estética que incita a la relajación y renovación de energía, rodeadas de áreas verdes. Losvan de los 660 a los 1,070 pesos mexicanos, dependiendo del servicio. Asimismo, los paquetes van de los 2,200 a los 4,900 pesos e incluyen cosas como faciales,para la piel y el pelo, manicure y pedicure, aromaterapia, entre otras.El precio por habitación en ocupación sencilla o doble es de:: 3 mil 195 pesos: 3 mil 485 pesos: 5 mil 350 pesosEstas tarifas incluyen:Hasta(de 2 a 12 años) compartiendo habitación.alpor persona (solo una ocasión).