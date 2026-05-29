PT en el Congreso defiende la "Ley Serrano"

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La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado, Leticia Vázquez Hernández, defendió de forma particular la reforma impulsada por el diputado del PVEM, Héctor Serrano para regular el uso de la Inteligencia Artificial.

Rechazó que ésta vulnere la libertad de expresión, pese a los señalamientos de la organización Artículo 19 y las acusaciones de persecución política realizadas por su propio partido en San Luis Potosí.

Luego de que el comisionado político nacional del PT, Gerardo Acosta Zavala, denunciara un clima de tensión política y presuntas órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico, la legisladora sostuvo que el dictamen aprobado por el Congreso local "protege muy bien a los medios de comunicación" y garantiza la libertad de expresión. "No estamos de acuerdo en que se vaya a generar una inconstitucionalidad", afirmó.

Vázquez Hernández aseguró que corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinar si existieron errores en la aprobación de la iniciativa. "Va a ser la Suprema Corte quien resuelva y nos diga si tuvimos algún error", declaró la diputada, al reconocer que existe una acción promovida en contra de la reforma.

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La coordinadora parlamentaria del PT insistió en que el objetivo del dictamen fue únicamente regular el uso de la IA y afirmó que desde la Comisión Primera de Justicia se realizó un análisis jurídico previo a su aprobación.

"El dictamen fue debidamente estudiado, valorado y no incurrimos más allá de regular la inteligencia artificial. Dejamos salvaguardados todos los derechos de la libertad de expresión", sostuvo.