Cruz Roja atiende accidente de tráiler en Libramiento Poniente
El chofer de la pesada unidad quedó lesionado y fue trasladado
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La Cruz Roja en San Luis Potosí , informó que su personal respondió al reporte de un accidente vehicular en el Libramiento Poniente.
En el lugar, el chofer de la pesada unidad quedó lesionada al interior de un tráiler.
"Tras realizar las maniobras de rescate y extracción del paciente, nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria y efectuaron su traslado a una unidad médica para continuar con su atención", señaló la corporación.
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