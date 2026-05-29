Stan Lee vuelve a Marvel con voz y holograma autorizados

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- El legado de

volverá a escucharse. La empresa

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anunció unpara recrear conla voz y apariencia del legendario creador de Marvel, fallecido en 2018 a los 95 años.La tecnología permitirá usar unadel escritor en narraciones, experiencias inmersivas, videos y. La diferencia, según la compañía, es que esta vez el proyecto cuenta con autorización legal de los dueños de sus derechos.fue una de las figuras más importantes dely participó en lacomo Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor, Doctor Strange y los X-Men."Lossiempre nos han dicho que, al leer sus cómics, oyen las palabras con la, y ahora, gracias a, podemos hacerlo realidad", señaló la empresa en un video publicado en redes sociales.La plataforma explicó que lafue realizada a partir dedel escritor, con el objetivo de conservar "su calidez y sentido del humor".Además de la voz, el acuerdo contempla el uso autorizado de supara usarcon la imagen (en estilo cómic) del creador para generar ilustraciones o paneles gráficos personalizados;y apariciones virtuales similares a los cameos que realizó durante años en cintas de Marvel.No es la primera vez quees recreado con IA, en 2025 apareció undurante la, dondepudieron conversar con uncon entrevistas y grabaciones reales del escritor. Aunque algunos seguidores consideran el proyecto un homenaje, otros mantienen dudas sobre el uso depara "revivir" celebridades fallecidas.