logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Muere joven albañil por descarga eléctrica en Tequis

Varias corporaciones de rescate acudieron tras el accidente en un inmueble de la calle Bruno Díaz

Por Redacción

Septiembre 23, 2026 04:36 p.m.
A
Muere joven albañil por descarga eléctrica en Tequis
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un joven trabajador de la construcción falleció este miércoles a causa de una descarga eléctrica en el Barrio de Tequisquiapan. 

      El reporte fue cerca de las 15:30 horas, cuando se informó que el joven de 24 años trabajaba en la parte alta de una vivienda en la remodelación, en la calle de Bruno Díaz, próximo a la calle Mariano Otero.

      Al traer un perfil de acero para sacar niveles, tuvo contacto con un cable de alta tensión, recibiendo una descarga eléctrica.

      Al sitio arribaron elementos de la SSPC municipal, unidad de rescate de protección civil Municipal, Bomberos, Rescate de Cruz Roja Mexicana y paramédicos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las corporaciones conformaron que el joven había fallecido en el lugar. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana también atendieron también a una persona con crisis nerviosa.

      La Policía de Investigación y peritos de la FGE iniciaron con las diligencias correspondientes.

      LEA TAMBIÉN

      Cierran tramo de Avanzada por renovación del drenaje

      Interapas sustituirá 50 metros de tubería entre Agustín Vera y Zapata; la obra costará alrededor de 450 mil pesos

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Muere joven albañil por descarga eléctrica en Tequis
      Muere joven albañil por descarga eléctrica en Tequis

      Muere joven albañil por descarga eléctrica en Tequis

      SLP

      Redacción

      Varias corporaciones de rescate acudieron tras el accidente en un inmueble de la calle Bruno Díaz

      Fallece hombre tras choque con vocho en la Valles-Naranjo
      Fallece hombre tras choque con vocho en la Valles-Naranjo

      Fallece hombre tras choque con "vocho" en la Valles-Naranjo

      SLP

      Huasteca Hoy

      El conductor del vehículo involucrado está identificado, pero no ha sido detenido hasta el momento

      Detiene Guardia Civil Estatal a 19 personas en las últimas horas
      Detiene Guardia Civil Estatal a 19 personas en las últimas horas

      Detiene Guardia Civil Estatal a 19 personas en las últimas horas

      SLP

      Pulso Online

      La corporación reportó además la recuperación de dos vehículos

      Ataque armado en Prados deja un muerto
      Ataque armado en Prados deja un muerto

      Ataque armado en Prados deja un muerto

      SLP

      Redacción

      Una persona herida fie trasladada para su atención medica