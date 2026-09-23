Muere joven albañil por descarga eléctrica en Tequis

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Un joven trabajador de la construcción falleció este miércoles a causa de una descarga eléctrica en el Barrio de Tequisquiapan.

El reporte fue cerca de las 15:30 horas, cuando se informó que el joven de 24 años trabajaba en la parte alta de una vivienda en la remodelación, en la calle de Bruno Díaz, próximo a la calle Mariano Otero.

Al traer un perfil de acero para sacar niveles, tuvo contacto con un cable de alta tensión, recibiendo una descarga eléctrica.

Al sitio arribaron elementos de la SSPC municipal, unidad de rescate de protección civil Municipal, Bomberos, Rescate de Cruz Roja Mexicana y paramédicos.

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Las corporaciones conformaron que el joven había fallecido en el lugar. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana también atendieron también a una persona con crisis nerviosa.

La Policía de Investigación y peritos de la FGE iniciaron con las diligencias correspondientes.