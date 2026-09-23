logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rebeca Bernal firma doblete en goleada del Manchester United

La defensora mexicana marcó en dos ocasiones en la contundente victoria ante Sheffield

Por El Universal

Septiembre 23, 2026 04:47 p.m.
A
Foto: Manchester United Women

Foto: Manchester United Women

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Este miércoles, Rebeca Bernal se estrenó como goleadora del Manchester United Women. Imparable, la defensora mexicana firmó un doblete en la aplastante victoria (10-1) de las Red Devils ante el Sheffield United, durante la Fase de Grupos de la FA Women´s League Cup.

      En una noche de ensueño, Bernal Rodríguez tardó solamente 18 minutos en anotar su primer gol con el equipo del balompié inglés.

      Primero para la futbolista mexicana, segundo en el marcador que terminó en diez goles contra The Blades.

      Con un remate de cabeza, el segundo tanto cayó en el minuto 53. Similar al que le permitió estrenarse como goleadora de las Red Devils. El resto de las anotaciones fueron obras de Maya Le Tissier, Mared Griffiths, Lea Schüller, Ella Toone y Jessica Simpson contra un solitario gol de Amy Andrews.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Si bien ésta fue la primera titularidad de la defensora tricolor, su primera participación en el balompié europeo fue durante la segunda fecha de la Women's Super League de Inglaterra, donde el Manchester United cayó (0-5) ante Chelsea.

      A principios de septiembre, Rebeca Bernal escribió historia al convertirse en la primera futbolista mexicana en dar el salto al futbol del "Viejo Continente".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Rebeca Bernal firma doblete en goleada del Manchester United
      Rebeca Bernal firma doblete en goleada del Manchester United

      Rebeca Bernal firma doblete en goleada del Manchester United

      SLP

      El Universal

      La defensora mexicana marcó en dos ocasiones en la contundente victoria ante Sheffield

      Selección Mexicana jugará en Monterrey partido de Nations League
      Selección Mexicana jugará en Monterrey partido de Nations League

      Selección Mexicana jugará en Monterrey partido de Nations League

      SLP

      El Universal

      El Estadio BBVA, sede mundialista, recibirá al Tricolor en un partido clave de la Nations League.

      Yu Zidi gana tercer oro en natación en Juegos Asiáticos en Nagoya
      Yu Zidi gana tercer oro en natación en Juegos Asiáticos en Nagoya

      Yu Zidi gana tercer oro en natación en Juegos Asiáticos en Nagoya

      SLP

      AP

      China lidera la natación en Nagoya con 21 oros en 27 pruebas, superando su récord anterior.

      Ceferin: unidad y confianza dañadas por plan de Infantino
      Ceferin: unidad y confianza dañadas por plan de Infantino

      Ceferin: unidad y confianza dañadas por plan de Infantino

      SLP

      AP

      Infantino ofrece revisión de gobernanza tras críticas, mientras Ceferin descarta candidatura para la presidencia de FIFA.