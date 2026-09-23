Rebeca Bernal firma doblete en goleada del Manchester United

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Este miércoles, Rebeca Bernal se estrenó como goleadora del Manchester United Women. Imparable, la defensora mexicana firmó un doblete en la aplastante victoria (10-1) de las Red Devils ante el Sheffield United, durante la Fase de Grupos de la FA Women´s League Cup.

En una noche de ensueño, Bernal Rodríguez tardó solamente 18 minutos en anotar su primer gol con el equipo del balompié inglés.

Primero para la futbolista mexicana, segundo en el marcador que terminó en diez goles contra The Blades.

Con un remate de cabeza, el segundo tanto cayó en el minuto 53. Similar al que le permitió estrenarse como goleadora de las Red Devils. El resto de las anotaciones fueron obras de Maya Le Tissier, Mared Griffiths, Lea Schüller, Ella Toone y Jessica Simpson contra un solitario gol de Amy Andrews.

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Si bien ésta fue la primera titularidad de la defensora tricolor, su primera participación en el balompié europeo fue durante la segunda fecha de la Women's Super League de Inglaterra, donde el Manchester United cayó (0-5) ante Chelsea.

A principios de septiembre, Rebeca Bernal escribió historia al convertirse en la primera futbolista mexicana en dar el salto al futbol del "Viejo Continente".