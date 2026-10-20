Gael García llama a jóvenes a regresar a cines

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Gael García Bernal hizo un llamado a los jóvenes a regresar a los cines porque ahí pasan muchas cosas, inclusive "ligar", es decir, entablar una relación más que amistosa con alguien desconocido.

Presentación de la Gira de Documentales Ambulante 2027 y alianza con Festival Internacional de Cine

El charolastra presentó ayer lo que será la Gira de Documentales Ambulante 2027 y una renovada alianza con el Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad, donde se dará un estímulo de 100 mil pesos al ganador de la sección Impulso Morelia 12, ayudando en su posproducción.

Durante la presentación García Bernal indicó la importancia de inculcar al público asistir al cine, algo que se ha ido perdiendo por diversas situaciones.

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"Es decir lo maravilloso que es la experiencia de ir a las salas, perdernos ahí y con la película que sea, porque por más mala que sea, pasa mucho, pasan un montón de cosas, hasta ligar, digo, en algunas ocasiones", dijo de buen humor.

Ambulante fue una iniciativa que fundó hace más de 20 años junto con su amigo y colega Diego Luna con el fin de difundir documentales en el país.

Eugenio Polgovsky y la importancia del documental en la crisis hídrica de Guadalajara

García Bernal era amigo de Eugenio Polgovsky ("Trópico de cáncer" y "Los herederos") documentalista fallecido en 2017 y quien de alguna manera fue artífice del nacimiento del proyecto de la Gira.

El documental es un género que muestra, cuestiona, desenmascara e informa de varios temas.

El mismo Polgovsky filmó hace más de una década "Resurrección" que, apuntó el actor de "Y tu mamá también" y "Rudo y cursi", dio las señales de la crisis de agua que ahora azota a Guadalajara, de donde es originario.

"Resurrección", que ahora no está disponible en ninguna plataforma, recuerda al Salto de Juanacatlán que se le conocía como "el Niágara mexicano", pero que ha vivido de una devastación por empresas de muchas índoles.

"Hace un par de meses empieza esta crisis tremenda de agua en Guadalajara y ya se venía diciendo, se habló incluso en las campañas políticas, y no hacemos nada para que esto cambie.

"Los políticos, las autoridades, aquellos que nos representan, no hacen nada para cambiar esto, y ya venimos hablando desde hace mucho tiempo. Y si no fuera por el documental de Eugenio existirían muy poquitos recursos para poder ver qué era lo que estaba sucediendo", relató.

García Bernal urgió a que no se dé por sentado la existencia de Ambulante, pues trabajar con pocos recursos.

"Las marcas quieren patrocinar a quienes hacen algo con un teléfono, pero no a Ambulante y menos un documental", indicó.