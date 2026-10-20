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Trabajadores del IMSS entregan pliego petitorio en Palacio Nacional

Personal del IMSS exige mejores salarios, contratación y dotación de equipos para mejorar atención.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 10:10 a.m.
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Trabajadores del IMSS entregan pliego petitorio en Palacio Nacional
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      Esta mañana, un grupo de trabajadores sindicalizados del IMSS entregaron su pliego petitorio en Palacio Nacional, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum.

      En el documento solicitan una reforma a la Ley del Seguro Social para que se garantice su viabilidad financiera; un aumento al presupuesto del sector Salud, de al menos 7% del PIB; y la dotación de material, equipos y la contratación de personal.

      Acciones de la autoridad

      Alexis Sandoval, enfermero jefe de piso del Hospital General número 1 de Baja California Sur, hizo un llamado a la mandataria para que atienda las demandas de los trabajadores del Seguro Social, porque, dijo, han entregado sus peticiones en reiteradas ocasiones y no les han hecho caso, hasta el momento.

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      "Le exhortamos a que su gobierno efectúe los cambios en la política de salud y de seguridad social que pongan fin a su desmantelamiento y privatización, para que dé cumplimiento a la obligación que tiene el Estado mexicano de dar cumplimiento al artículo cuarto constitucional y se recupere el carácter público solidario e integración de la seguridad social", expresó.

      Por su parte, Jesús Vargas, oficial de Tesorería en módulo central, manifestó que el aumento del salario que exigen, podría ayudar a solucionar el problema de la falta de especialistas en el IMSS.

      "No tenemos médicos especialistas porque no quieren trabajar con nosotros, porque tenemos salarios deplorables y también no hay un buen esquema de retiro, por eso tenemos que amarrar esas dos llaves, una era el salario digno y la segunda es un retiro justo, cuando nosotros tengamos eso van a haber más médicos especialistas, y cuando tengamos más médicos especialistas en el instituto, las consultas para segundo y tercer nivel van a reducir en el tiempo, también va a haber más calidad", comentó.

      ¿Cómo ocurrió la entrega y qué acciones siguen?

      Alistan nueva marcha nacional

      Daniel Alejandro Rodríguez Borja, enfermero general de Torreón, Coahuila, dijo que aún están por definir la fecha para que realicen una marcha nacional, con la participación de las 37 secciones del Sindicato, ante la falta de respuesta a sus solicitudes.

      "No nos han hablado de un posible aumento, no nos han dado ninguna respuesta. Nosotros estamos solicitando un congreso extraordinario, es lo que estamos pidiendo y al momento de nosotros dar uno, nosotros nos devolveríamos a los hospitales", expresó.

      Salim Contreras, funcionario de Atención Ciudadana de la Presidencia, salió a recibir el pliego petitorio de los trabajadores sindicalizados del IMSS.

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