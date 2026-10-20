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Terry McLaurin sale lesionado en partido contra 49ers en Santa Clara

El entrenador Dan Quinn confirmó que la lesión de McLaurin podría ser significativa y esperan resultados de escáner.

Por AP

Octubre 20, 2026 10:11 a.m.
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Terry McLaurin sale lesionado en partido contra 49ers en Santa Clara
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      SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El receptor de los Commanders de Washington, Terry McLaurin, fue retirado del campo en un carrito tras una lesión en la rodilla izquierda que el equipo teme que podría ser grave.

      Detalles confirmados sobre la lesión de Terry McLaurin

      McLaurin corría una ruta en el primer cuarto el lunes por la noche contra los 49ers de San Francisco cuando cayó por la lesión. Su rodilla pareció doblarse cuando intentaba zafarse del esquinero Deommodore Lenoir.

      McLaurin permaneció en el suelo mientras sus compañeros se arrodillaban cerca, antes de que lo sacaran del campo en el carrito. De inmediato fue descartado para el resto del partido.

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      "La preocupación ahora es que podría ser algo significativo", dijo el entrenador Dan Quinn después de la derrota 23-17 de los Commanders. "Haremos los escaneos (el martes) y les daremos una actualización. Pero esa es la preocupación esta noche. Definitivamente es algo que da miedo".

      Impacto en el equipo y otras lesiones durante el partido

      McLaurin, de 31 años, solo ha faltado a más de dos partidos en una temporada una vez desde que ingresó a la liga en 2019. Se perdió siete encuentros la campaña pasada mientras lidiaba con una lesión en el cuádriceps.

      McLaurin suma 15 recepciones para 230 yardas y un touchdown esta temporada; se perdió un partido por una lesión en el tendón de la corva en la Semana 4.

      Ha sido seleccionado dos veces al Pro Bowl y registra 513 recepciones para 7.191 yardas y 42 touchdowns en su carrera.

      Los Commanders también perdieron al liniero defensivo Javon Kinlaw por una lesión en la rodilla al final de la primera mitad, y fue descartado para el resto del partido.

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