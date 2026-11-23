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Una multitud se reunió frente al escenario principal del Corona Capital para escuchar a Lola Young, aunque buena parte de los asistentes permanecía sentada sobre el suelo.

Acompañada por su banda, la cantante británica interpretó su repertorio mientras el público administraba sus energías después de varias horas de conciertos.

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Sin embargo, cuando comenzaron a escucharse los acordes de "Messy", su canción más conocida, numerosos asistentes se levantaron para cantar y sacar sus teléfonos celulares, con los que grabaron uno de los momentos más esperados de su presentación."Me la estoy pasando muy bien, pero solo me queda tiempo para una canción más y eso me pone muy triste", expresó la cantante.Antes de despedirse, invitó al público a participar en su última interpretación."Quiero que aplaudan, se agachen, bailen o hagan lo que se les dé la gana. Esta es la última canción y estoy triste, pero muy feliz de haber compartido esto con ustedes. Los quiero mucho, gracias por recibirme", dijo en inglés."Te amo", agregó en español.Mientras Young se preparaba para terminar su actuación, parte de los asistentes comenzó a abandonar el escenario principal para dirigirse al Doritos, donde The xx estaba por comenzar su presentación.The xx agradece el cariño mexicanoA las 21:30 horas, una enorme equis apareció en las pantallas del escenario Doritos. Entre los teléfonos celulares levantados para grabar el momento, The xx salió para reencontrarse con sus seguidores mexicanos.Con imágenes en blanco y negro, la agrupación británica comenzó su presentación con "Crystalised", tema incluido en su álbum debut, "XX", publicado en 2009.Las voces de Oliver Sim y Romy Madley Croft acompañaron los primeros minutos del espectáculo, mientras el público ovacionaba las intervenciones de la cantante.La banda continuó con "Say Something Loving", de su álbum I See You (2017), antes de que Sim se dirigiera a los asistentes."¿Cómo van, Corona Capital?", preguntó en español antes de interpretar "Islands", otra de las canciones de su primer disco."Muchas gracias, México. Muchas gracias a todos. Significa muchísimo para nosotros que estén aquí. Estamos muy felices de regresar a México. A principios de este año dimos nuestro primer concierto en ocho años en la Ciudad de México y la pasamos increíble. Se siente muy especial poder ofrecer nuestro último concierto del año aquí, otra vez con ustedes en México. Muchas gracias por estar aquí. Los queremos muchísimo", agregó Romy.Después llegaron "Angels" y "Night Time", canciones que mantuvieron la atención de los seguidores reunidos frente al escenario.Aunque algunos asistentes se acercaron para disfrutar del espectáculo, otros prefirieron permanecer en la parte trasera, desde donde podrían trasladarse con mayor facilidad al escenario principal para ver a The Strokes.Mientras The xx continuaba con su presentación, en el escenario Corona numerosos asistentes permanecían sentados, acostados o de pie, con la intención de conservar un buen lugar para la actuación de Julian Casablancas y compañía.De acuerdo con la cifra de asistencia proporcionada por los organizadores, el tercer y último día del Corona Capital 2026 reunió a 71 mil 700 personas.