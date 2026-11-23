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Durante el esperado partido de la NFL en el Estadio Banorte, donde los 49 de San Francisco lideraban el marcador frente a los Vikingos de Minnesota, el rugido del rock se hizo presente con la participación de las hermanas Villarreal, conocidas como The Warning.

Las recientes ganadoras de un Latin Grammy fueron las encargadas de protagonizar el espectáculo de medio tiempo, donde demostraron por qué se han convertido en una de las agrupaciones mexicanas con mayor proyección internacional dentro de la escena del rock y metal.

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Daniela, Paulina y Alejandra llegaron al escenario con una propuesta visual llena de contrastes entre el blanco y el negro. Las integrantes aparecieron con atuendos que evocaban figuras angelicales y se colocaron sobre una plataforma en forma de estrella, icónica figura de su logotipo, acompañadas por humo y luces naranjas que daban ese toque rudo y característico del género.El primer riff de guitarra marcó el comienzo de la canción titulada "Ritual", con la que dieron inicio a un momento lleno de energía y marcaron el ritmo de una presentación que alternó entre el inglés y el español. Continuaron con "Ego", tema que, al ser interpretado en su idioma natal, logró crear un contraste dentro de su repertorio, para finalmente cerrar con "Kerosene".Aunque no era sencillo distinguir todos los detalles del escenario ni los movimientos de las personas que acompañaban la puesta en escena, las luces que jugueteaban al ritmo de la música permitían observar ciertas partes del público prestando atención a las regiomontanas.Sin embargo, los gritos se hicieron escuchar como estruendos cuando Daniela, vocalista de la banda, hizo referencia al regreso de la NFL a México. Mientras tanto, sus hermanas Paulina, en la batería, y Alejandra, en el bajo y los coros, acompañaban el momento y animaban al público.De esta manera, el momento energético y rudo de la noche llegó a su fin, dando paso al movimiento del personal encargado de preparar nuevamente el terreno para continuar con la jornada deportiva.Antes de su presentación, se dio a conocer un video en el que la agrupación compartió el orgullo que representa expresar su amor por México y su cultura a través de la música.