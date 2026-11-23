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Fiel al estilo de nuestro país, la lucha libre también se hizo presente en la NFL. George Kittle no solamente celebró un touchdown con la señal de "Zero Miedo" de Penta, sino que llevó su admiración por el luchador mexicano hasta la conferencia de prensa, donde apareció con una máscara roja y dorada, al estilo del luchador de la WWE.

Amistad entre George Kittle y Penta

El ala cerrada de los 49ers tuvo una noche especial en el Estadio Banorte, con dos anotaciones en la victoria 35-10 sobre los Vikings, pero también protagonizó una de las historias más curiosas del partido: su amistad con Penta, una conexión que comenzó hace ocho o nueve años y que permanece hasta la actualidad.

"Penta es asombroso, lo conocí hace ocho o nueve años. Ya pude intercambiar jerseys con él y hemos estado en contacto desde entonces. Me robé su celebración de Zero Miedo porque me gusta la confianza que transmite. Estoy muy feliz de que esté consolidado en la WWE hoy en día", contó Kittle.

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Celebración y homenaje en la NFL

La relación entre ambos más allá de la admiración como deportistas, existe una amistad. Durante toda la semana previa al partido, el jugador de San Francisco estuvo en contacto con el luchador mexicano, aunque lamentablemente no pudieron encontrarse en la Ciudad de México.

"Platiqué con él toda la semana del partido, desafortunadamente no nos hemos podido ver, pero es un grande. Deseo que gane todo, me dio gusto verlo ganar Money in the Bank", expresó.

Kittle dejó claro que sigue de cerca la carrera de Penta y que disfruta verlo triunfar en uno de los escenarios más importantes de la lucha libre mundial.

La amistad se demostró sobre el emparrillado cuando Kittle anotó su primer touchdown de la noche y festejó con la señal de Zero Miedo, con los brazos arriba y el gesto que popularizó el luchador mexicano con la mano.

Horas después, la imagen culminó en la conferencia de prensa, con una máscara de Penta en los colores de San Francisco y una camiseta del luchador.