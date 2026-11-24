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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, con quien acordó establecer un grupo de trabajo para atender prioridades de la agenda económica bilateral, que -entre otros temas- revisará mecanismos para incrementar las exportaciones mexicanas a la nación asiática.

México y China acuerdan grupo de trabajo para exportaciones

Ebrard y Wang encabezaron la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) México-China, que sesionó el lunes en Beijing, en seguimiento a la visita de la presidenta Claudia Sheibaum a la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), donde se reunió con su par chino, Xi Jinping.

En el encuentro, Ebrard expuso que existe un desequilibrio persistente y creciente en el intercambio comercial entre ambos países, pues mientras este año China exportará a México más de 130 mil millones de dólares, las de México a ese país rondarán los 10 mil millones de dólares.

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Propuestas para equilibrar el comercio bilateral

Ante esta situación, el secretario de Economía mexicano solicitó acelerar la autorización de protocolos que llevan, en algunos casos, una década sin ser resueltos, y los cuales son necesarios para que México pueda exportar: carne de cerdo y de res, aguacate, limón, acuáticos procesados entre otros.

"Lo que estoy proponiendo es reducir esta disparidad entre importaciones y exportaciones de manera decidida y rápida, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones que el que hemos tenido en nuestras importaciones", dijo el secretario, según se informó en un comunicado.

Además, Ebrard invitó a su contraparte chino a trasladar a México parte de su producción local que se exporta a México.

Las dos naciones acordaron establecer un grupo de trabajo para revisar la aceleración de los protocolos y la propuesta de la empresa mexicana Exportadora de Sal, donde buscan surtir 10 millones de toneladas en los próximos cuatro años.

"Es lo justo, lo razonable"

Marcelo Ebrard compartió un video a través de su cuenta de X, donde relata su reunión con el ministro de Comercio en Beijing y los intereses de aumentar las exportaciones mexicanas al país asiático.

"Es lo justo, lo razonable, así lo planteé", dijo Ebrard sobre ajustar la proporción entre importaciones y exportaciones que mejoren a favor de México.

Calificó la reunión como buena para el futuro del país y aumentar la presencia de México en el comercio.