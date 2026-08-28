logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum asegura que México va bien en su segundo informe

Se inauguraron 33 hospitales nuevos en 23 meses como parte de las acciones de gobierno.

Por El Universal

Agosto 28, 2026 01:18 p.m.
A
Sheinbaum asegura que México va bien en su segundo informe
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      De cara a su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "México va bien", incluso con "las dificultades" que puede enfrentar cualquier país.


      En su conferencia mañanera de este viernes 28 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se dijo optimista y aseguró que hay reducción de la violencia en nuestro país.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "México va mejor, México va bien, vamos muy bien con las dificultades que puede enfrentar cualquier país, pero vamos bien. Vamos bien, yo estoy muy optimista, muy muy optimista de la economía, de la mejora de la calidad de vida, de las y los mexicanos, de la reducción de la violencia y del bienestar, que finalmente para eso estamos aquí, para generar bienestar al pueblo de México", declaró Sheinbaum.
      Como parte de su rendición de cuentas, la titular del Ejecutivo federal publicó el tercer episodio del documental "Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo", así como nuevos spots sobre obras para garantizar el derecho al agua y la inauguración de 33 hospitales nuevos en 23 meses.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum asegura que México va bien en su segundo informe
      Sheinbaum asegura que México va bien en su segundo informe

      Sheinbaum asegura que México va bien en su segundo informe

      SLP

      El Universal

      Se inauguraron 33 hospitales nuevos en 23 meses como parte de las acciones de gobierno.

      Calderón no ha salido vinculado a ilícitos de García Luna: CSP
      Calderón no ha salido vinculado a ilícitos de García Luna: CSP

      Calderón no ha salido vinculado a ilícitos de García Luna: CSP

      SLP

      El Universal

      No se ha encontrado relación de familiares o exintegrantes del gabinete de Calderón con actividades ilícitas de García Luna.

      ¿Se puede ser candidato con una orden de aprehensión?
      ¿Se puede ser candidato con una orden de aprehensión?

      ¿Se puede ser candidato con una orden de aprehensión?

      SLP

      El Universal

      El coordinador de Política y Gobierno detalló cuándo se suspenden los derechos político-electorales

      UIF detalla recuperación de 5.8 mdd ligados a García Luna
      UIF detalla recuperación de 5.8 mdd ligados a García Luna

      UIF detalla recuperación de 5.8 mdd ligados a García Luna

      SLP

      El Universal

      El caso involucra contratos con sobreprecios y una red de empresas fachada que operaron entre México y Estados Unidos