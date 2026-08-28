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Nacional

"El Taurus" enfrenta juicio en libertad por homicidio en Sinaloa

La defensa argumentó que el influencer actuó en defensa propia ante un intento de asalto en su local.

Por El Universal

Agosto 28, 2026 01:19 p.m.
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El Taurus enfrenta juicio en libertad por homicidio en Sinaloa
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       En el caso del creador de contenido Juan Carlos "N", conocido como "El Taurus", por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y forma de vida, la autoridad judicial solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo, el juez de control la modificó y lleva el juicio en libertad.


      Lo anterior fue expuesto por la fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, señaló que pese a que se presentó un recurso de apelación por este cambio en la medida cautelar, por no estar de acuerdo en la audiencia, el juez dio la razón a los abogados.

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      Señaló que desde un inició se solicitó la prisión preventiva para este influencer por el tipo de delito del que está acusado, las circunstancias en que presentó y la forma de vida, pero su defensa solicitó la modificación de la medida cautelar y el juez determinó que lleve su juicio en libertad.
      La autoridad judicial, en la audiencia inicial celebrada el pasado domingo 18 del mes de abril de este año, presentó las imputaciones en contra de Juan Carlos "N", al que le acusan de lesionar con un arma de fuego a José "N" en una supuesta discusión dentro de su local comercial, en la capital del estado.
      De acuerdo con las investigaciones, se aduce que el creador de contenido "El Taurus", el pasado día 9 de abril, en el interior del negocio, denominado carnitas "Fit Taurus", en la colonia Emiliano Zapata, lanzó intimidaciones al agredido de lesionarlo con un cuchillo.
      Sin embargo, en la continuación de la audiencia inicial, los asesores legales del influencer presentaron la versión de que se trató de un intento de asalto por parte de José "N", el cual se introdujo a su negocio con un arma de fuego, por lo que tuvo que defenderse él y a su esposa que se encontraba en esos momentos con él.

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