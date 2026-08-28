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Seguridad

Chocan en carretera a Zacatecas; no hay lesionados

Un Toyota Yaris realizó una vuelta en U que provocó el accidente con una camioneta Chevrolet

Por Redacción

Agosto 28, 2026 01:11 p.m.
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Chocan en carretera a Zacatecas; no hay lesionados
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      Sólo daños se registraron en un choque de dos automóviles en carretera Zacatecas a la altura de la colonia Rosedal. El reporte se recibió a las 11:00 de la mañana.

      En la zona, el guiador de un automóvil Toyota Yaris, circulaba sobre carretera Zacatecas con dirección al Saucito, pero al llegar a la altura de la calle de Jasmines, se da vuelta en "U" cortándole la circulación a una camioneta Chevrolet de color blanco que circulaba sobre carretera Zacatecas con dirección al norte.

      Tras la colisión, se reportaron daños materiales únicamente. Oficiales de la SSPC municipal toman conocimiento.

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