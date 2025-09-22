Luis "Guana" se convierte en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México

La tensión regresó a "La casa de los famosos México". La noche de este domingo se llevó a cabo la octava gala de eliminación, en la que uno más de los habitantes dijo adiós al programa y al premio de 4 millones de pesos.

La emisión dio inicio con el posicionamiento, donde las rencillas y estrategias se hicieron presentes una vez más y así Dalilah, Guana, Aldo y Shiky tuvieron que escuchar las razones por las que sus compañeros los quieren fuera de la casa.

La emoción aumentó una vez que todos los nominados pasaron a la sala para conocer los nombres de quienes habían sido salvados por el público y quienes se enfrentarían al temido carrusel.

Al final de la noche y tras obtener la menor cantidad de votos, el octavo eliminado fue Luis Rodríguez "Guana", cambiando para siempre el destino de la casa.

Con esta expulsión, el reality de Televisa entra en su última etapa y pronto conoceremos el nombre de los finalistas y el ganador de esta tercera.