Macklemore arranca gira por Palestina con lleno en Dublín

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El rapero Macklemore inició su nueva gira titulada "Free Palestine Tour" en Irlanda, después de ser excluido como telonero de Ed Sheeran por sus comentarios en apoyo al pueblo palestino. La presentación inaugural, llevada a cabo en Dublín, resultó en un lleno total, de acuerdo con los organizadores, quienes señalaron que todas las entradas fueron vendidas. Fans del artista expresaron su entusiasmo por su postura en favor de Palestina mientras esperaban para entrar al recinto. Michael Keating, un asistente de 31 años, destacó el impacto de la decisión de Macklemore, señalando que el rapero había optado por defender una causa en lugar de tomar una ruta más conveniente.

Macklemore fue retirado de la gira estadounidense organizada por Sheeran tras pronunciar en un recital en Nueva Jersey la frase "¡Palestina libre!", lo que desató una fuerte controversia. En respuesta a la situación, Sheeran aclaró que la decisión de eliminar a Macklemore fue tomada por los promotores de la gira, una acción que generó críticas hacia el cantante británico. En solidaridad con Macklemore, otros cuatro artistas invitados, incluido el cantante Finneas, también decidieron abandonar la gira. Posteriormente, Sheeran abordó la crisis en Gaza durante un concierto en Filadelfia, manifestando que la situación era "injustificable y desproporcionada".

Macklemore había anunciado su gira propalestina el mes anterior, la cual tiene programadas fechas en ciudades como Londres y París a finales de octubre, así como varias presentaciones en Estados Unidos. Las ganancias obtenidas de estos espectáculos serán destinadas a organizaciones que apoyan la causa palestina. Durante el evento en Dublín, varios vendedores ofrecieron productos vinculado a la causa, incluyendo banderas que combinan los colores irlandeses con los palestinos, gorras con el mensaje "Palestina libre" y pañuelos kufiya.

La respuesta del público ha sido positiva, como lo afirmó Freya Dorrity, una estudiante de 18 años, quien indicó que el apoyo de Macklemore a Palestina ha hecho que lo aprecien aún más. Además, Maria Liddy, de 40 años, subrayó la importancia de la libertad de expresión para los artistas, enfatizando que nunca deberían ser censurados en sus posturas.

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