Maddox inicia trámite para eliminar apellido Brad Pitt

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).-

, el hijo mayor de

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, habría iniciado elpara quitarse el apellido de su padre y adoptar oficialmente el nombre deChivan Jolie.De acuerdo con información difundida por, el joven depresentó documentos para solicitar el, aunque hasta el momento la petición aún no ha sido aprobada por un juez. Representantes deevitaron hacer comentarios sobre el tema, mientras que el entorno deno ha emitido declaraciones.La decisión surge después de queapareciera acreditado únicamente como "Jolie" en la película "Couture", cinta protagonizada por su madre y presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2025. En el proyecto trabajó como asistente de dirección, marcando una diferencia con su participación en "Maria" (2024), donde todavía figuraba como "Jolie-Pitt".El caso deno es aislado dentro de la familia. En los últimos años, varios de losde la expareja han dejado de utilizar públicamente el. Vivienne fue acreditada como "" en el musical de Broadway "The Outsiders", mientras que Zahara también se presentó únicamente como "Zahara Marley Jolie" durante actividades universitarias y su reciente graduación.Además, en 2024,realizó oficialmente elde su nombre para pasar deNouvel Jolie-Pitt a simplementeJolie. En aquel momento, una fuente cercana al actor aseguró queestaba enterado de la situación y que le resultaba doloroso elde susLos cambios de apellido llegan tras años de especulaciones sobre la complicada relación familiar después de la mediáticadeen 2016. Aunque el divorcio se concretó oficialmente hasta diciembre de 2024, desde hace tiempo se ha hablado de tensiones entre el actor y varios de susfueporen 2002 y posteriormenteinició el proceso para adoptarlo legalmente, logrando que en 2006 su apellido cambiara oficialmente a Jolie-Pitt. Ahora, casi dos décadas después, el joven busca revertir esa decisión.