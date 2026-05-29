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Maddox inicia trámite para eliminar apellido Brad Pitt

Varios hijos de la expareja han dejado de usar el apellido Pitt en proyectos y actos oficiales.

Por El Universal

Mayo 29, 2026 12:49 p.m.
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Maddox inicia trámite para eliminar apellido Brad Pitt
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).-

      Maddox
      , el hijo mayor de Angelina Jolie

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      y Brad Pitt, habría iniciado el proceso legal para quitarse el apellido de su padre y adoptar oficialmente el nombre de Maddox Chivan Jolie.
      De acuerdo con información difundida por TMZ, el joven de 24 años presentó documentos para solicitar el cambio de nombre, aunque hasta el momento la petición aún no ha sido aprobada por un juez. Representantes de Brad Pitt evitaron hacer comentarios sobre el tema, mientras que el entorno de Angelina Jolie no ha emitido declaraciones.
      La decisión surge después de que Maddox apareciera acreditado únicamente como "Maddox Jolie" en la película "Couture", cinta protagonizada por su madre y presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2025. En el proyecto trabajó como asistente de dirección, marcando una diferencia con su participación en "Maria" (2024), donde todavía figuraba como "Maddox Jolie-Pitt".
      El caso de Maddox no es aislado dentro de la familia. En los últimos años, varios de los hijos de la expareja han dejado de utilizar públicamente el apellido Pitt. Vivienne fue acreditada como "Vivienne Jolie" en el musical de Broadway "The Outsiders", mientras que Zahara también se presentó únicamente como "Zahara Marley Jolie" durante actividades universitarias y su reciente graduación.
      Además, en 2024, Shiloh realizó oficialmente el cambio legal de su nombre para pasar de Shiloh Nouvel Jolie-Pitt a simplemente Shiloh Jolie. En aquel momento, una fuente cercana al actor aseguró que Brad Pitt estaba enterado de la situación y que le resultaba doloroso el distanciamiento de sus hijos.
      Los cambios de apellido llegan tras años de especulaciones sobre la complicada relación familiar después de la mediática separación de Angelina Jolie y Brad Pitt en 2016. Aunque el divorcio se concretó oficialmente hasta diciembre de 2024, desde hace tiempo se ha hablado de tensiones entre el actor y varios de sus hijos.
      Maddox fue adoptado por Angelina Jolie en 2002 y posteriormente Brad Pitt inició el proceso para adoptarlo legalmente, logrando que en 2006 su apellido cambiara oficialmente a Jolie-Pitt. Ahora, casi dos décadas después, el joven busca revertir esa decisión.

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