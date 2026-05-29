Senador del PVEM protagoniza discusión con Noroña

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la

de esta madrugada el senador del Partido Verde Ecologista de México,

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arrojó una playera con la leyenda "Yo con Rocha" al morenista, lo que provocó un intercambio verbal.La camiseta guinda que había regaladopara retar a los morenistas a ponérselas para demostrar sufue tomada por Melgar quien se dirigió al escaño dea quien a gritos le exigió demostrar su apoyo al gobernadorde nexos con el Cártel de Sinaloa.El senador ecologista le recordó al morenista el respaldo que ha manifestado a Rubén Rocha y en respuesta a dicho acto,le aventó la playera nuevamenteA lo lejos alguien le gritó a: "¡Póntela!..", sin que el morenista atendiera la provocación.Sin embargo, laa mayores ya queni siquiera se levantó de su escaño.