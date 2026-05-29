Especial | Maru Campos carga al erario viajes VIP por el mundo

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La Gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, viajó recientemente a la Ciudad de México para una gira de entrevistas en la que negó ser responsable por la intromisión de agentes de la CIA en el país. Regresó el 27 de mayo para encabezar un mitin frente a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) cuando tenía la oportunidad de presentarse en las oficinas de la dependencia en Ciudad Juárez.

Aún no se sabe el costo de su estancia para esos eventos. Pero sí hay datos públicos disponibles sobre su derroche de miles de pesos en giras previas, tanto en México como en el extranjero.

La Unidad de Datos de SinEmbargo ubicó en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) los reportes y facturas de más de 90 viajes que hizo la Gobernadora desde 2022, con un gasto de vuelos, hospedaje y comidas por al menos un millón de pesos.

Dinero del presupuesto público con el que la Gobernadora, que es dueña de una mansión dorada y tiene asignado un sueldo neto de 56 mil pesos mensuales, pagó hospedaje en hoteles de cinco estrellas en Polanco y Santa Fe, pero también sus gastos en el extranjero, en ciudades como Roma, Italia.

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Además cargó al erario cuentas de hasta 12 mil pesos en restaurantes de lujo, como el Cafe Milano de Washington. Pidió langosta y risotto. En otros casos, salmón y jamón ibérico. Postres europeos, capuchinos, e incluso vino tinto, y rentó una limusina en Estados Unidos, que sólo por una hora tuvo un costo de 35 mil pesos.

Sus viajes más costosos han sido fuera del país, a sitios como Taiwán, Londres y Roma, y en total desde 2022 acumula cinco giras en Washington, y un par más en Texas, Estados Unidos.

El costo de esos recorridos se incrementa al sumar los montos de viáticos de sus acompañantes, que también han cargado al erario cuentas en restaurantes y hoteles de lujo.

Tan sólo en 2025, el Secretario particular de la Gobernadora, Fernando Álvarez Monje, sumó gastos de hospedaje, comida y viáticos por 434 mil pesos.

Mientras que este año, una de las asistentes de Maru Campos, Anya Beatriz Trevizo, suma hasta el corte de este mes, 123 mil pesos.

- Lujos de Maru Campos en la CDMX

De los 93 viajes de Maru Campos, 69 han sido a la Ciudad de México, muchos de ellos sólo con la justificación de acudir a la sede del estado de Chihuahua en la capital del país y tener reuniones de trabajo, sin dar mayor detalle sobre qué resultados se obtiene por esos encuentros, por qué era importante su participación presencial.

En promedio cada año ha hecho 14 viajes a la capital. En lo que va de 2026, ya viajó a la Ciudad en 11 ocasiones. Lo que representó al menos 30 días de gira, una cuarta parte del año fuera de Chihuahua.

En la revisión se ubicó que se ha hospedado principalmente en hoteles de lujo como el Hilton de Santa Fe, Marriott también de Santa Fe y Presidente Continental en Polanco, donde por una sóla noche de estancia llegó a pagar hasta 7 mil pesos.

El viaje más reciente a la capital sobre el que hay información de costos se dio entre el 22 y el 24 de abril, para reunirse con el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch. En ese caso su informe y sus facturas no detallan el hotel en que se hospedó, sólo se indica que la agencia Live Aqua se encargó de la gira, con un costo por su estancia de tres días y viáticos de 15 mil pesos.

Ese viaje, por cierto, se dio con el contexto de que el 21 de abril medios habían reportado la muerte de dos agentes de la CIA operando en Chihuahua, lo que a la postre desató una tormenta política para la Gobernadora.

Previamente, entre el 15 y el 18 de abril, acudió a la presentación del plan de Procuración de Justicia de Ernestina Godoy. Se hospedó en el hotel Hilton de Santa Fe. Pidió huevos al gusto, hot cakes, café y pan dulce, en servicio al cuarto. Y en total su estancia y viáticos acumularon un costo para el erario de 14 mil 986 pesos.

Entre el 21 y el 22 de enero de 2026, en una visita para tener reuniones con funcionarios, ella y su asistente Anya Beatriz Trevizo se hospedaron en el hotel Marriott en Santa Fe, y esto costó 13 mil 489 pesos.

- Casi medio millón en gira por Italia

Entre el 5 y el 15 de diciembre de 2025, la Gobernadora María Eugenia Campos encabezó "la comitiva oficial del Estado de Chihuahua en actividades derivadas de la Navidad Mexicana en El Vaticano, en colaboración con la Embajada de México ante la Santa Sede en Roma, Italia".

Para esa gira de 10 días en Italia su gasto de hotel y viáticos ascendió a 65 mil pesos. Se hospedó en el Hotel de Russie, un hotel de cinco estrellas.

Pero no hizo ese viaje sola.

Su comitiva estuvo integrada por otras cinco personas. Así que en total, los viáticos pagados por el erario para esa gira sumaron un total de 473 mil 689 pesos. Casi medio millón.

Los viáticos y gastos de hospedaje con el monto más alto correspondieron al Secretario particular de la Gobernadora, Fernando Álvarez Monje, con un total de 113 mil 454 pesos. En su caso la "comisión" fue del 3 al 15 de diciembre, y según sus facturas, su hospedaje costó 60 mil pesos y gastó 39 mil pesos en comida.

Su cuenta más cara se dio el 8 de diciembre, una comida de 4 mil 622 pesos en el restaurante Canova, donde pidió antipasto con salmón, postres mont blanc y tiramisú, capuchinos y pizza.

Para cerrar, el Secretario particular de María Eugenia Campos pidió un Uber al aeropuerto, con un costo de 2 mil 286 pesos.

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- Días de pasta, postres y vino tinto

Para comidas en el hotel, o cenas en restaurantes de lujo en Roma, Italia, el gasto de María Eugenia Campos fue de 11 mil 935 pesos, a cargo del presupuesto público.

El 5 de diciembre, es decir, al inicio de su gira, se dio su gasto más fuerte en restaurantes. Pagó con cargo al erario 4 mil 563 pesos en el restaurante de lujo Valentyne, en Via della Fontanella en Roma.

La factura muestra que en Valentyne pidió, entre otros platillos, el jamón 100 por ciento ibérico Bellota con 36 meses de curación. Un platillo de 100 gramos con un costo de 40 euros, más de 900 pesos mexicanos. Además de pedir vino tinto, Amarone della Valpolicella, con un costo entonces de mil 123 pesos.

Luego el 8 de diciembre acudió al restaurante especializado en vinos italianos L'Antica Enoteca, en la calle Via della Croce. Ahí, según la factura disponible en la PNT, pidió entre otras cosas "antipasto" o aperitivos, y su cuenta con costo al erario ascendió a mil 193 pesos.

Ya para el 11 de diciembre la Gobernadora solicitó servicio al cuarto. Le llevaron salmón ahumado, espagueti, filete de ternera y soda italiana, con un costo de 4 mil 212 pesos.

En el informe sobre su viaje a Italia, Campos destacó la realización del concierto "Raíces, sonido y emociones" en la Basílica Di San Salvatore in Lauro por un coro de niñas de Chihuahua; la colocación de un nacimiento rarámuri en la Plaza San Pedro, y la inauguración de una exposición fotográfica.

Con la gira, aseguró Campos, se había logrado promover a Chihuahua "como un destino atractivo para la inversión y el turismo internacional, y fortalecer los lazos económicos y culturales con Italia".

- Limusina y langosta en Washington

Entre el 6 y el 8 de julio de 2025 la Gobernadora María Eugenia Campos realizó una gira en Washington, Estados Unidos, para "atender diversas reuniones", con Michael Watson, Director de Servicios de Salud para Animales y Plantas (USDA); con Esteban Moctezuma, Embajador de México en Estados Unidos, y con el entonces legislador republicano Tony Gonzales.

Para ese viaje la comitiva de Campos estuvo integrada por cinco personas, y el costo total por hospedaje y viáticos ascendió a 143 mil 695 pesos.

Ella, en particular, registró un gasto de 28 mil 739 pesos. En las facturas se observa que acudió con su comitiva al Café Milano, el lugar "a donde van las personas más poderosas del mundo", según destaca el propio restaurante en su página, retomando una mención que le hizo el diario The New York Times.

En esa cena, Maru Campos y sus funcionarios, entre ellos su secretario particular Fernando Álvarez Monje, y su asistente Anya Beatriz Trevizo Díaz, pagaron una cuenta de 5 mil 676 pesos. Esto al pedir platillos como el Linguine B. Johnson, de langosta y pasta, con un precio entonces de 51 dólares, es decir, mil pesos mexicanos.

Ya había pedido el mismo platillo de langosta en 2023, en una visita previa a Washington. En ese viaje hace dos años, por cierto, también tuvo un desayuno en el lujoso hotel Waldorf Astoria, junto a su asistente Anya Trevizo, el cual incluyó bagel de salmón y costó en total 3 mil 800 pesos.

Sobre la gira en Washington en 2025, también destacó que la Gobernadora y su comitiva gastaron mil 780 dólares, equivalentes a 35 mil 600 pesos, por una hora de servicio de limusina con la empresa Paz Limousine Services.

Como resultado de esta gira, Maru Campos destacó en su informe la reunión con Michael Watson, de la USDA estadounidense, "compartiendo acciones para implementar frente al gusano barrenador", y como conclusión sobre la gira: "seguimos trabajando con firmeza por el campo y la economía del estado de Chihuahua".