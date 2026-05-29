Abogado de Maru Campos asiste a audiencia por caso de Javier Corral

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).-

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de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván dijo que hay unacontra la mandataria estatal.Esto luego que Gil Zuarth, ingresó a ladel Poder Judicial de la Ciudad de México, en la Alcaldía Xochimilco, a laa la que fue citada la gobernadora debido a que el senador de Morena, Javier Corral impugnó la decisión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para no ejercer acción penal por presunto secuestro en 2024.El miércoles, la gobernadora acudió a la(FGR) donde objetó lapara declarar como testigo por el caso de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, siglas en inglés).En esa ocasión estuvo acompañada por el dirigente nacional del PAN,; ely exsenador; el coordinador de los senadores del PAN,; el diputado, Federico Döring Casar y alcaldes.