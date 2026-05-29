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Abogado de Maru Campos asiste a audiencia por caso de Javier Corral

Javier Corral impugnó la decisión de no ejercer acción penal por presunto secuestro.

Por El Universal

Mayo 29, 2026 12:42 p.m.
A
Abogado de Maru Campos asiste a audiencia por caso de Javier Corral
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).-

      Roberto Gil Zuarth
      , abogado

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      de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván dijo que hay una presión política contra la mandataria estatal.
      Esto luego que Gil Zuarth, ingresó a la Sala de Oralidad número 8 del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la Alcaldía Xochimilco, a la audiencia a la que fue citada la gobernadora debido a que el senador de Morena, Javier Corral impugnó la decisión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para no ejercer acción penal por presunto secuestro en 2024.
      El miércoles, la gobernadora acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) donde objetó la legalidad del citatorio para declarar como testigo por el caso de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, siglas en inglés).
      En esa ocasión estuvo acompañada por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera; el abogado y exsenador Roberto Gil Zuarth; el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés; el diputado, Federico Döring Casar y alcaldes.

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