Courteney Cox y Johnny McDaid terminan relación tras casi 13 años

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- La historia de amor entre Courteney Cox y el músico Johnny McDaid habría llegado a su fin después de casi 13 años de relación. De acuerdo con información publicada por The Mail on Sunday, la actriz de "Friends" y el integrante de Snow Patrol terminaron su romance de manera discreta a finales del año pasado.

Separación discreta y motivos de la ruptura

Según personas cercanas a la expareja citadas por el medio británico, la separación ocurrió en buenos términos y sin conflictos. La principal razón habría sido que ambos llegaron a un momento de sus vidas en el que sus proyectos y rutinas tomaron caminos distintos. Mientras Cox reside en Los Ángeles, McDaid pasa la mayor parte del tiempo en Londres, aunque durante años dividieron su vida entre Estados Unidos y el Reino Unido.

Las mismas fuentes aseguraron que, pese a la ruptura, ambos conservan una relación cercana y mantienen un profundo cariño mutuo. Incluso señalaron que el compositor continúa hablando con admiración de la actriz y que la amistad entre ambos permanece intacta.

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Últimas apariciones y vida tras la separación

La última ocasión en que fueron vistos públicamente como pareja fue durante el Abierto de Estados Unidos, en septiembre pasado. Un mes antes también habían sido fotografiados en una cita doble en Malibú junto a Jennifer Aniston y el especialista en bienestar Jim Curtis.

Tras la separación, diversos reportes apuntan a que ambos han continuado con sus respectivas vidas. En el caso de McDaid, se asegura que estaría iniciando una nueva relación sentimental. Por su parte, Cox fue vista recientemente en Nueva York junto a su coprotagonista de "Shining Vale", Greg Kinnear, aunque ambos han dejado claro que únicamente mantienen una amistad. Además, la actriz continúa conservando una buena relación con su exesposo David Arquette, con quien comparte la crianza de su hija Coco.

Courteney Cox alcanzó fama internacional gracias a su interpretación de Monica Geller en la exitosa serie "Friends", uno de los personajes más recordados de la televisión. Después del fenómeno de la comedia, consolidó su carrera con proyectos como la franquicia "Scream" y series como "Cougar Town" y "Shining Vale", además de desempeñarse como productora.

Johnny McDaid, por su parte, es integrante de la banda Snow Patrol y también se ha consolidado como uno de los compositores más solicitados de la industria musical.

A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Ed Sheeran, Pink, Robbie Williams y Alicia Keys, participando en éxitos internacionales como "Shape of You", "Photograph", "Galway Girl", "Bad Habits" y "Shivers".

La pareja comenzó su romance en 2013, luego de ser presentada por amigos en común, entre ellos Ed Sheeran. Un año después anunciaron su compromiso, aunque atravesaron una breve separación a finales de 2015. En 2016 retomaron la relación y desde entonces permanecieron juntos.

En distintas entrevistas, ambos hablaron del fortalecimiento de su vínculo tras aquella pausa: Cox aseguró que la experiencia ayudó a mejorar su relación, mientras que McDaid expresó en varias ocasiones lo afortunado que se sentía de compartir su vida con la actriz.