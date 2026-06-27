logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DANIELA ¡PREPARA SU BODA CON ALEJANDRO PARRA!

Fotogalería

DANIELA ¡PREPARA SU BODA CON ALEJANDRO PARRA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Usuarios crean portal para reportar mascotas perdidas en Venezuela

La iniciativa busca reconocer a las mascotas como parte de la familia y ofrecer un espacio para reportes en medio de la emergencia.

Por El Universal

Junio 27, 2026 06:01 p.m.
A
Usuarios crean portal para reportar mascotas perdidas en Venezuela
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela la tarde del pasado 24 de junio han dejado una devastadora cantidad de daños materiales y humanos, provocando un estado de emergencia en el país.

      Cifras oficiales y estimaciones internacionales

      Las cifras oficiales del gobierno venezolano informan que hasta el momento la cantidad de muertes asciende a mil 430, mientras que los heridos suman 3 mil 238. No obstante, la ONU ha calculado que las personas no localizadas son alrededor de 50 mil y que los afectados por este desastre natural podrían elevarse a los 6.8 millones.

      Usuarios crean página para reportar mascotas perdidas

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Entre reportes de decenas de miles de desaparecidos y heridos, una lucha contra el reloj por rescatar a quienes siguen con vida, escombros y ayuda que parece llegar lenta o retrasada a muchos rincones del país, hay quienes se preocupan por una población afectada casi olvidada: las mascotas.

      Ya que para muchos las mascotas también forman parte de la familia, algunos internautas han compartido a través de redes sociales un portal para reportar a perros, gatos u otros animales que fueron separados de sus tutores debido al doble terremoto en el centro de Venezuela.

      La página "Encuentra a tu mascota" (https://mascotasvzla.org/) le permite a los usuarios publicar el reporte de su mascota extraviada o si encontraron a una mascota. En el portal es posible poner:

      Estado de la mascota (perdida, encontrada o resguardada)

      Tipo de animal (perro, gato, ave, otros)

      Nombre

      Rasgos distintivos (manchas, color, etc.)

      Zona o referencia donde se perdió o se halló

      Descripción de la mascota

      Foto

      Datos de contacto de la persona que realiza el reporte

      Este registro solidario de mascotas busca impulsar la idea de que los animales también son familia, sufren e importan igual que los humanos.

      Asimismo, se pretende ofrecer un espacio virtual para que personas puedan reportar, localizar y difundir información sobre los animales acompañantes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Usuarios crean portal para reportar mascotas perdidas en Venezuela
      Usuarios crean portal para reportar mascotas perdidas en Venezuela

      Usuarios crean portal para reportar mascotas perdidas en Venezuela

      SLP

      El Universal

      La iniciativa busca reconocer a las mascotas como parte de la familia y ofrecer un espacio para reportes en medio de la emergencia.

      Netanyahu: acuerdo con Líbano es golpe a Irán y Hizbulá
      Netanyahu: acuerdo con Líbano es golpe a Irán y Hizbulá

      Netanyahu: acuerdo con Líbano es golpe a Irán y Hizbulá

      SLP

      EFE

      Netanyahu destacó la valentía del gobierno libanés y el respaldo de EE.UU. en el acuerdo.

      Ya son mil 430 fallecidos por sismos en Venezuela
      Ya son mil 430 fallecidos por sismos en Venezuela

      Ya son mil 430 fallecidos por sismos en Venezuela

      SLP

      EFE

      Más de 30 mil efectivos y médicos internacionales trabajan en las zonas afectadas, especialmente en La Guaira

      Políticos de Morena son informantes de EU, dice NYT
      Políticos de Morena son informantes de EU, dice NYT

      "Políticos de Morena son informantes de EU", dice NYT

      SLP

      El Universal

      El texto está firmado por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer