Usuarios crean portal para reportar mascotas perdidas en Venezuela

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela la tarde del pasado 24 de junio han dejado una devastadora cantidad de daños materiales y humanos, provocando un estado de emergencia en el país.

Cifras oficiales y estimaciones internacionales

Las cifras oficiales del gobierno venezolano informan que hasta el momento la cantidad de muertes asciende a mil 430, mientras que los heridos suman 3 mil 238. No obstante, la ONU ha calculado que las personas no localizadas son alrededor de 50 mil y que los afectados por este desastre natural podrían elevarse a los 6.8 millones.

Usuarios crean página para reportar mascotas perdidas

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Entre reportes de decenas de miles de desaparecidos y heridos, una lucha contra el reloj por rescatar a quienes siguen con vida, escombros y ayuda que parece llegar lenta o retrasada a muchos rincones del país, hay quienes se preocupan por una población afectada casi olvidada: las mascotas.

Ya que para muchos las mascotas también forman parte de la familia, algunos internautas han compartido a través de redes sociales un portal para reportar a perros, gatos u otros animales que fueron separados de sus tutores debido al doble terremoto en el centro de Venezuela.

La página "Encuentra a tu mascota" (https://mascotasvzla.org/) le permite a los usuarios publicar el reporte de su mascota extraviada o si encontraron a una mascota. En el portal es posible poner:

Estado de la mascota (perdida, encontrada o resguardada)

Tipo de animal (perro, gato, ave, otros)

Nombre

Rasgos distintivos (manchas, color, etc.)

Zona o referencia donde se perdió o se halló

Descripción de la mascota

Foto

Datos de contacto de la persona que realiza el reporte

Este registro solidario de mascotas busca impulsar la idea de que los animales también son familia, sufren e importan igual que los humanos.

Asimismo, se pretende ofrecer un espacio virtual para que personas puedan reportar, localizar y difundir información sobre los animales acompañantes.