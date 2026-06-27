Ángela Aguilar es captada junto a Nodal en medio de versiones de boda

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Ángela Aguilar reapareció en un escenario, lo hizo como parte del festival de la Raspa Sanpedrina en Neiva, Colombia, donde cantó temas de Juan Gabriel y su icónica canción "Qué agonía"; la cantante no fue sola, su esposo Christian Nodal la acompañó, y su padre Pepe Aguilar compartió con ella el escenario.

Boda secreta de Ángela Aguilar y Christian Nodal

La pareja, que está por cumplir dos años de su boda civil, ha dado de qué hablar desde hace unos días, cuando en el cumpleaños del primo de Nodal, aparecieron usando unas argollas que levantaron sospechas de una probable boda religiosa.

Ángela y Christian tenían planeado casarse por la Iglesia en mayo, sin embargo, públicamente pospusieron el enlace, y cibernautas aseguran que pudieron haberse ya casado en secreto para evitar más polémica.

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Lo cierto es que lucen enamorados y presumiendo como siempre su relación que sigue generando hate (odio) en las redes.

Los cantantes, que se conocen desde hace varios años, sorprendieron cuando en junio de 2024 hicieron público su romance, luego de que el cantante, días previos, anunciara su separación de Cazzu, la cantante argentina con quien tiene una pequeña hija llamada Inti.

Repercusiones y problemas legales

Las críticas más fuertes las ha recibido la hija de Pepe Aguilar, quien ha requerido de ayuda psicológica y asilamiento de las redes, para sobrellevar la polémica que ha alcanzado a toda la familia Aguilar.

Ángela, de actualmente 22 años y Christian, de 26, se casaron en Italia de manera secreta previo a que lo hicieran público en una revista; el cantante de regional confesó en entrevista con Adela Micha que tuvieron que confesarlo porque los intentaron extorsionar con fotografías de esa boda secreta en Italia.

En medio de los dimes y diretes por su relación con Ángela, Nodal ha tenido que sortear problemas legales con su ex Cazzu por la manutención de su hija, así como trámites legales sobre su nombre artístico.