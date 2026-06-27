logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DANIELA ¡PREPARA SU BODA CON ALEJANDRO PARRA!

Fotogalería

DANIELA ¡PREPARA SU BODA CON ALEJANDRO PARRA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Netanyahu: acuerdo con Líbano es golpe a Irán y Hizbulá

Netanyahu destacó la valentía del gobierno libanés y el respaldo de EE.UU. en el acuerdo.

Por EFE

Junio 27, 2026 04:48 p.m.
A
Benjamín Netanyahu / Archivo

Benjamín Netanyahu / Archivo

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este viernes que el acuerdo alcanzado ayer con el Líbano, con mediación de EE.UU., "supone un duro golpe para Irán y Hizbulá", ya que permite que las tropas israelíes no se retiren del territorio ocupado mientras exista una "amenaza".

      Netanyahu destaca impacto del acuerdo con Líbano

      "Supone un duro golpe para Irán y Hizbulá. El gobierno libanés demostró valentía. Estados Unidos y Líbano reconocieron nuestro derecho a mantener una zona de seguridad mientras exista una amenaza", dijo Netanyahu en su primera comparecencia tras la firma del acuerdo en Washington por los embajadores de los dos países.

      Detalles del acuerdo y reacciones oficiales

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El pacto firmado en la capital estadounidense establece que las tropas israelíes podrán permanecer en la zona de seguridad fronteriza mientras persista la amenaza, lo que representa un respaldo explícito del gobierno libanés y de Estados Unidos a la posición de Israel.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Netanyahu: acuerdo con Líbano es golpe a Irán y Hizbulá
      Netanyahu: acuerdo con Líbano es golpe a Irán y Hizbulá

      Netanyahu: acuerdo con Líbano es golpe a Irán y Hizbulá

      SLP

      EFE

      Netanyahu destacó la valentía del gobierno libanés y el respaldo de EE.UU. en el acuerdo.

      Ya son mil 430 fallecidos por sismos en Venezuela
      Ya son mil 430 fallecidos por sismos en Venezuela

      Ya son mil 430 fallecidos por sismos en Venezuela

      SLP

      EFE

      Más de 30 mil efectivos y médicos internacionales trabajan en las zonas afectadas, especialmente en La Guaira

      Políticos de Morena son informantes de EU, dice NYT
      Políticos de Morena son informantes de EU, dice NYT

      "Políticos de Morena son informantes de EU", dice NYT

      SLP

      El Universal

      El texto está firmado por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer

      Irán y EU se atacan de nuevo; reavivan tensiones
      Irán y EU se atacan de nuevo; reavivan tensiones

      Irán y EU se atacan de nuevo; reavivan tensiones

      SLP

      EFE

      La Guardia Revolucionaria iraní informó que respondió a una agresión a sus costas