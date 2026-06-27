Netanyahu: acuerdo con Líbano es golpe a Irán y Hizbulá

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este viernes que el acuerdo alcanzado ayer con el Líbano, con mediación de EE.UU., "supone un duro golpe para Irán y Hizbulá", ya que permite que las tropas israelíes no se retiren del territorio ocupado mientras exista una "amenaza".

Netanyahu destaca impacto del acuerdo con Líbano

"Supone un duro golpe para Irán y Hizbulá. El gobierno libanés demostró valentía. Estados Unidos y Líbano reconocieron nuestro derecho a mantener una zona de seguridad mientras exista una amenaza", dijo Netanyahu en su primera comparecencia tras la firma del acuerdo en Washington por los embajadores de los dos países.

Detalles del acuerdo y reacciones oficiales

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El pacto firmado en la capital estadounidense establece que las tropas israelíes podrán permanecer en la zona de seguridad fronteriza mientras persista la amenaza, lo que representa un respaldo explícito del gobierno libanés y de Estados Unidos a la posición de Israel.