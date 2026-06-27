México ya tiene rival para los Dieciseisavos de Final del Mundial
El próximo martes, México jugará contra Ecuador en la ronda de Dieciseisavos del Mundial 2026.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- México ya tiene rival para la ronda de Dieciseisavos de Final del Mundial 2026.
Resultados que definieron el rival de México
El próximo martes, la Selección Mexicana chocará ante Ecuador.
Los resultados de este día entre Croacia vs Ghana e Inglaterra vs Panamá confirmaron el choque entre tricolores y sudamericanos, el próximo martes en el estadio Ciudad de México.
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Detalles del partido y sede confirmada
El encuentro se disputará en el estadio Ciudad de México, donde la afición podrá apoyar a la Selección Mexicana en esta fase crucial del torneo.
Este partido representa un paso importante para México en su camino dentro del Mundial 2026.
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