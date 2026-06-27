Piden agilizar estudios de genética de cuerpos hallados en el mar

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CULIACÁN, Sin., junio 27 (EL UNIVERSAL).- El colectivo "Sabuesas Guerreras", que contribuyó a la localización de los cuerpos de tres personas que flotaban en el mar, envueltos en cobijas y amarrados con mayas de pescar, en la zona del Castillo, Navolato, solicitó que se agilicen los estudios de genética forense para identificar a las víctimas.

Sabuesas Guerreras piden acelerar estudios genéticos

A través de un comunicado, la organización de búsqueda externó su deseo de que, de manera digna, la identificación científica de los tres cuerpos en proceso de descomposición devuelva la paz en los hogares de los que han sido víctimas de la violencia.

Las activistas convocaron a las personas que tengan algún familiar desaparecido y sospechen que estos puedan estar en la zona pesquera del Castillo en Navolato, a que se acerquen a las instancias judiciales y, si requieren acompañamiento, lo soliciten para contribuir en la identificación de los tres cuerpos encontrados flotando en el mar.

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Fiscalía General de Sinaloa realiza estudios forenses

En su comunicado, las Sabuesas Guerreras puntualizaron su compromiso de continuar buscando a sus seres queridos y auxiliando a familias que padecen esta pena, por lo que esperan que, en breve, la Fiscalía General del Estado concluya con los trabajos de genética forense que permitan conocer los nombres de las personas encontradas muertas.

La tarde del viernes pasado, se conoció que activistas de búsqueda observaron en las costas de la bahía de Altata, en Navolato, que envueltos en cobijas y amarrados con mayas de pescar, flotaban los cuerpos de personas en proceso de descomposición.

Las activistas del colectivo de "Sabuesos Guerreras" notificaron del avistamiento en dicha zona pesquera a la Fiscalía General del Estado, por lo que la zona fue asegurada y, por la noche del viernes pasado, se logró rescatarlos y enviarlos al Servicio Médico Forense.

De acuerdo con la información, las activistas de búsqueda, durante sus exploraciones por la zona pesquera del Castillo, en el municipio de Navolato, lograron observar que objetos extraños flotaban en el mar, por lo que acudieron a verificar.

Las autoridades judiciales, luego de rescatar del mar los cuerpos en proceso de descomposición, dispusieron enviarlos a la morgue para iniciar los estudios forenses que les permitan poder identificarlos.