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Capturan a "La Muñeca", implicado en homicidio de colaboradores de Brugada

La captura se realizó sin incidentes y se descartaron rumores sobre otros detenidos relacionados con cárteles en el operativo.

Por El Universal

Junio 27, 2026 05:49 p.m.
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Capturan a La Muñeca, implicado en homicidio de colaboradores de Brugada
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      YAUTEPEC, Mor., junio 27 (EL UNIVERSAL).- Jovany "N", alias "La Muñeca", fue detenido en un operativo conjunto en el mercado municipal de Yautepec, por su presunta participación en el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

      Detalles confirmados

      De acuerdo con las autoridades, la captura se realizó sin incidentes y, tras el despliegue de seguridad, circularon versiones falsas sobre la detención de un hijo de Ismael "El Mayo" Zambada, las cuales fueron descartadas de inmediato por las autoridades.

      Acciones de la autoridad

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      Las investigaciones vinculan a "La Muñeca" con el control del narcomenudeo en el norte de la capital del país, y se le identifica como un estrecho colaborador de Samuel "N", alias "El Chamaco", a quien se señala como autor material del doble homicidio.

      El detenido fue trasladado ante la autoridad competente para el inicio de su proceso penal.

      El municipio de Yautepec, gobernado por la familia Alonso desde hace 15 años, ha sido intervenido de forma reiterada en los últimos meses para desmantelar un narcolaboratorio, detener a los liderazgos del cártel de Los Linos y ahora con la captura de "La Muñeca".

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