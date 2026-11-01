María León presenta su nueva obra el 12 de noviembre
La artista se presentará en el Teatro Metropolitan.
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La cantante y actriz María León, reconocida por su trayectoria en la música y el teatro, presenta su nueva obra que incluye la canción "Villana", un tema con el que busca empoderar a las mujeres.
En declaraciones recientes, León destacó la importancia de los nombres elegidos para las canciones de su próximo disco, ya que estos reflejan ironía y una transformación personal.
La artista relata que su evolución personal ha sido significativa. Expresa que recientemente ha pasado de ser una figura vulnerable a convertirse en una persona fuerte, dispuesta a rechazar los abusos y las injusticias que ha experimentado.
María León también reflexionó sobre su papel como víctima y cómplice en su viaje en la industria del entretenimiento, reconociendo que la educación es fundamental para erradicar comportamientos inadecuados y fomentar la empatía entre colegas.
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El próximo 12 de noviembre, María León se presentará en el Teatro Metropólitan con su espectáculo titulado "Era de villana", donde se espera que comparta este mensaje transformador con su audiencia.
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