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La cantante Mía Rubín confirmó su separación del rejoneador Tarik Othón, con quien mantuvo una relación sentimental durante aproximadamente tres años.

Durante su encuentro con los medios de comunicación en la alfombra roja de los premios GQ Men of the Year 2026, la joven explicó que ambos decidieron terminar su noviazgo para concentrarse en sus respectivos proyectos profesionales.

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"No había hablado de ello porque sé cómo son este tipo de cosas. Siempre le voy a desear lo mejor. Él para mí es una persona muy especial y se va a seguir sus sueños a España y yo me quedo aquí", expresó.La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín reconoció que la separación no ocurrió de la manera en que había imaginado. Sin embargo, descartó que existieran conflictos o terceras personas involucradas y aseguró que se trató de una decisión tomada de común acuerdo."No era como esperaba que terminaran las cosas, pero fue una decisión que ambos tomamos. Y aunque vayan a decir ´ay, desde el amor´, pero sí. No hay drama, no hay ninguna historia detrás. Simplemente fue algo que tuvo que suceder para que ambos creciéramos", declaró con calma.La confirmación llega después de varias semanas de especulaciones sobre el estado de su relación. A finales de octubre, la cantante había desmentido los rumores de una ruptura, que comenzaron a circular luego de que sus seguidores observaron que ambos habían dejado de compartir fotografías juntos en redes sociales y de aparecer en eventos públicos como pareja.¿Cómo fue la relación entre Mía Rubín y Tarik Othón?Mía Rubín y Tarik Othón mantuvieron una relación sentimental de aproximadamente tres años, luego de que hicieron público su noviazgo en 2023. Durante este tiempo, la cantante y el rejoneador compartieron distintos momentos de su relación a través de redes sociales, donde publicaron fotografías de sus viajes, celebraciones y encuentros familiares. Además, ambos mostraron públicamente su apoyo a los proyectos profesionales del otro.Aunque su historia sentimental llegó a su fin, Mía dejó claro que conserva el cariño por su expareja y que ambos continuarán con sus planes personales, sin embargo, pese a la ruptura, aseguró que conserva un cariño especial por su expareja y descartó que existieran conflictos detrás de su separación.