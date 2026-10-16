Licenciaturas en la nueva sede de la Rosario Castellanos

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Nacional Rosario Castellanos abrirá en 2027 una nueva unidad académica en "Casa Tlalpan", inmueble propiedad de quien fuera director de la Policía del entonces Distrito Federal, Arturo "El Negro" Durazo, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Detalles confirmados

Al respecto, Alma Xóchitl Herrera Márquez, rectora de la institución detalló que la nueva sede contará con cinco licenciaturas y espacios para actividades deportivas, culturales y académicas.

Su instalación responde a la demanda de educación superior en esta alcaldía de la Ciudad de México, donde actualmente 5 mil 289 estudiantes deben trasladarse a otras demarcaciones para cursar sus estudios universitarios.

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Durante la presentación del proyecto en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Herrera Márquez detalló que la convocatoria para ingresar a la nueva unidad académica se publicó del 3 al 7 de julio de este año y registró a 3 mil 67 personas.

La rectora señaló que Tlalpan ocupa el tercer lugar en demanda de matrícula de la Universidad Rosario Castellanos, después de Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

Acciones de la autoridad

La unidad académica iniciará plenamente sus actividades en 2027 con cinco licenciaturas: Psicología; Derecho y Criminología; Administración y Comercio; Turismo, y Economía y Desarrollo Sostenible.

Herrera Márquez explicó que se analiza ampliar posteriormente la oferta educativa con carreras como Ciencias Ambientales, debido a que el plantel estará ubicado en una zona boscosa, donde también se busca desarrollar el proyecto Bosque Escuela.

El complejo contará con edificios de aulas, área deportiva, gimnasio, foro al aire libre, jardín de lectura y una sala de juicios orales. También se prevé aprovechar un auditorio perteneciente a la Academia Mexicana de Ciencias.

El proyecto contempla, además, la instalación de un plantel de bachillerato de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el propósito de integrar la educación media superior y superior en un mismo espacio.

La construcción estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura y el presupuesto provendrá del Fondo de Aportaciones Múltiples, de acuerdo con lo expuesto durante la presentación.

Por su parte, Mónica Fernández Balboa, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), destacó el crecimiento de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que pasó de tres unidades académicas en 2019 a seis unidades y seis subsedes en 2023.

Informó que durante este año se encuentran en proceso de creación 28 unidades académicas en 20 entidades federativas, frente a las ocho que se establecieron en 2025.

La institución cuenta actualmente con una matrícula de 122 mil estudiantes, quienes participan en programas educativos presenciales y a distancia. De ese total, 63% son mujeres, principalmente jóvenes.

Fernández Balboa detalló que la universidad ofrece educación a distancia en mil 516 municipios del país y cuenta con mil 957 docentes, de los cuales 60% tiene estudios de posgrado.

Añadió que la ubicación de las unidades académicas en municipios con alta vulnerabilidad para los jóvenes forma parte de una estrategia de atención a las causas, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas y reducir los riesgos de que se involucren en actividades delictivas.