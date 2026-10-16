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Ayuntamiento sanciona a 15 negocios por ruido excesivo

Se aplican multas y apercibimientos a restaurantes, antros y salones de fiesta que exceden límites permitidos

Por Rolando Morales

Octubre 16, 2026 12:47 p.m.
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Ayuntamiento sanciona a 15 negocios por ruido excesivo
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      La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí aplica alrededor de 15 sanciones por fin de semana a comercios que generan ruido excesivo, principalmente restaurantes, antros y salones de fiestas, informó su titular, Jaime Mendieta Rivera.

      El funcionario explicó que la dependencia únicamente tiene facultades para sancionar emisiones sonoras provenientes de fuentes fijas, como bocinas, refrigeradores y vibraciones en establecimientos comerciales, por lo que no puede intervenir en los casos de ruido generado por vehículos. Para estas situaciones, señaló que la competencia corresponde a otras autoridades.

      Mendieta Rivera indicó que mantienen operativos nocturnos en establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-081, que regula los límites de emisión de ruido de fuentes fijas. Para ello, la Dirección cuenta con un sonómetro que permite medir los niveles de ruido conforme a los procedimientos establecidos en la normativa.

      Agregó que, además de las sanciones, la dependencia realiza apercibimientos y establece acuerdos con los responsables de los negocios para reducir las molestias. Señaló que parte del problema se origina en establecimientos que no cuentan con infraestructura adecuada para contener el sonido, por lo que algunas medidas correctivas incluyen adecuaciones físicas y el respeto a los horarios de operación.

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      El titular de Ecología advirtió que el uso de bocinas para atraer clientes se ha extendido entre distintos tipos de comercios, lo que puede incrementar las emisiones sonoras. Por ello, llamó a los establecimientos a regularizarse mediante los estudios que identifiquen sus fuentes fijas de ruido y a la ciudadanía a reportar los lugares que generen molestias.

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