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Morat llena el Palacio en su primera de siete noches

La banda colombiana hizo cantar a 15 mil asistentes con «Tu cárcel», de Marco Antonio Solís

Por El Universal

Noviembre 07, 2026 03:09 p.m.
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Morat llena el Palacio en su primera de siete noches
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      El abarrotado Palacio de los Deportes fue el escenario elegido por la agrupación colombiana Morat para iniciar su gira "Ya es mañana" en la Ciudad de México, donde lograron convocar a aproximadamente 15 mil asistentes. Durante el concierto, que comenzó cerca de las 20:30 horas, los integrantes Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón y Martín Vargas Morales, y Alejandro Posada, ofrecieron una mezcla de emociones con temas que abarcaron el amor y el desamor.

      La velada comenzó con una proyección que simulaba una cuenta regresiva para la llegada del grupo al escenario. La energía del público se hizo palpable desde el primer instante, cuando corearon los éxitos "Llamada perdida" y "Amor con hielo". Durante su intervención, Isaza expresó el cariño que sienten por México, resaltando que su carrera dio giros significativos durante su estancia en este país.

      A medida que avanzaba el concierto, los asistentes no dejaron de participar, disfrutando de canciones como "Me toca a mí" y "Eclipse solar". En un momento emotivo, Isaza y Simón compartieron su gratitud mutua antes de interpretar "Aprender a quererte". En un homenaje a la música mexicana, el grupo rindió tributo a la famosa canción "Tu cárcel", de Marco Antonio Solís, que el público no dudó en cantar al unísono.

      Villamil también se unió a la interacción con el público, señalando que el tema "Ya es mañana" invita a no temer al futuro. Para esta interpretación, se encendieron miles de teléfonos móviles entre el público, creando un ambiente luminoso. La banda recordó además su primera visita a México en 2017 con "Las primeras veces", mientras proyectaban imágenes de sus inicios en la pantalla del escenario.

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      El espectáculo se distinguió por su escenografía versátil y efectos visuales atractivos. En un momento destacado, los miembros de Morat aparecieron en una plataforma hexagonal situada en medio de la pista, lo que permitió a los asistentes vivir una experiencia más cercana y participativa. El baterista Alejandro Posada interactuó con quienes llevaban carteles ingeniosos, eligiendo a una fan de Michoacán para subir al escenario y filmar un video durante "MTV".

      En la recta final del concierto, Villamil prometió ofrecer lo mejor y mantener una conexión genuina con los asistentes. Con la interpretación de varios de sus sencillos más populares, como "Debo suponerlo" y "Cómo te atreves", Morat cerró un primer encuentro memorable con su público, dejando un impacto significativo en la audiencia y sentando las bases para los próximos conciertos en la capital mexicana.

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