Proponen activar auxilio consular en 24 horas

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El Senado de México está considerando una reforma para establecer un Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia. Esta iniciativa se enmarca dentro de una modificación a la Ley del Servicio Exterior Mexicano y tiene como objetivo proporcionar al Estado una estrategia de atención ante circunstancias que requieran asistencia urgente para los ciudadanos mexicanos en el extranjero. La propuesta, impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN) y actualmente en análisis en comisiones, subraya que México es un referente en la protección y asistencia consular a sus ciudadanos, buscando prevenir situaciones de indefensión ante violaciones de derechos.

Sin embargo, se ha reconocido que el personal de consulados y embajadas enfrenta múltiples retos al intentar cumplir de manera eficaz esta función. Entre las dificultades destacan:

La elevada demanda de atención en situaciones críticas, especialmente en contextos de conflicto bélico, que requieren medidas especiales.

La reforma plantearía la activación de este protocolo ante casos de:

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Detenciones arbitrarias

Desapariciones

Secuestros

Imposiciones de la pena de muerte

Violaciones graves a procesos legales o a derechos humanos fundamentales.

Asimismo, se incluye la consideración de riesgos asociados a:

Conflictos armados

Inestabilidad política severa

Emergencias derivadas de desastres naturales.

El objetivo principal de la protección consular es asistir a mexicanos que se encuentren arrestados, detenidos o encarcelados, así como organizar su defensa legal ante tribunales locales. También se busca informar a los ciudadanos sobre diversos asuntos que puedan evitarles daños y perjuicios innecesarios. No obstante, se ha señalado que la respuesta del gobierno mexicano ante el reciente conflicto armado en Medio Oriente ha generado preocupaciones, dado que las acciones para proteger a los connacionales en esa región no fueron tan rápidas o comprensivas como se esperaría.

Aunque no se han reportado daños a ciudadanos mexicanos en el área de conflicto, se ha observado que otros países han tomado medidas más expedidas para facilitar la evacuación de sus nacionales. Este contexto resalta la importancia de que el Estado mejore su capacidad de respuesta ante emergencias que afecten a sus ciudadanos en el extranjero, lo que justifica la consideración de esta reforma.