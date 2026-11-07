Bárbara Mori despide a su abuela Gladys

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La actriz Bárbara Mori enfrenta un período de duelo tras el fallecimiento de su abuela, Gladys, a la edad de 105 años. Mori compartió a través de sus redes sociales un mensaje conmovedor en el que reflexiona sobre la vejez, la muerte y el concepto de la trascendencia espiritual. En su publicación, la protagonista de "Rubí" incluyó fotografías familiares que evocan los momentos compartidos junto a su abuela, homenajeando a una mujer que disfrutó de la vida con entusiasmo e independencia.

Bárbara Mori comenzó su despedida con una emotiva frase: "Abuelita, que la luz de tu espíritu acompañe tu camino". En su mensaje, describió a Gladys como una persona activa y coqueta, a quien le encantaba salir, viajar y cuidar de su apariencia personal. Sin embargo, la actriz también mencionó el impacto que tuvo el paso del tiempo en la autonomía de su abuela, la cual, con los años, dependió cada vez más de los demás para realizar actividades cotidianas.

La artista calificó la muerte de Gladys como "muy esperada", pues su abuela había expresado durante años su deseo de despedirse de la vida. "La abuela decía: 'Ya me quiero ir porque siempre me despido de todos y ya no me quiero despedir de nadie'", recordó Mori, reflejando el deseo de su abuela de llevar a cabo una transición pacífica.

Mori continuó narrando que, a pesar de haber alcanzado los 105 años, su abuela mantuvo una notable lucidez y salud durante gran parte de su vida, sin haber sido hospitalizada hasta sus últimos años. Sin embargo, la actriz detalló que Gladys sufrió una progresiva pérdida de audición y visión, lo que afectó profundamente su autonomía y la calidad de sus experiencias.

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Esta situación llevó a Mori a reflexionar sobre cuestiones existenciales, el cuerpo humano y la permanencia en el mundo. A lo largo de su mensaje, explicó que sostiene una firme creencia en la reencarnación y en la continuidad del alma tras la muerte. Para ella, el fallecimiento de su abuela simboliza más que una simple despedida; lo considera una liberación para su espíritu y para la familia que ella representaba.

Bárbara Mori concluyó su emotivo mensaje con una frase que resume su entendimiento de la muerte como un proceso natural: "Eso es la muerte para mí. La liberación del alma". Este enfoque resalta una perspectiva espiritual ante el duelo y la pérdida.