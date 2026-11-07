PRI rechaza convocatoria para renovar presidencia del INE

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"text": "Rubén Moreira Valdez, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro, anunció que su fracción legislativa se opondrá a la convocatoria para elegir al nuevo presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). Moreira explicó que el INE necesita una revisión exhaustiva para garantizar la confianza necesaria en el árbitro electoral de cara a las elecciones de 2027.

El coordinador del PRI consideró que la simple sustitución de la presidencia del organismo no abordaría los problemas existentes, y destacó la necesidad de un gran acuerdo nacional que brinde certeza en el proceso electoral. Señaló su preocupación por las grabaciones que han circulado, en las que se hace referencia al padrón electoral y a las credenciales de elector, elementos clave para la confianza en el INE.

En este contexto, Moreira propuso la realización de auditorías que abarquen no solo el padrón electoral, sino también los sistemas de seguridad del instituto y el proceso de designación de funcionarios electorales, con el fin de esclarecer posibles irregularidades. "No se trata únicamente de saber quién tiene credenciales y quién no. Debemos investigar si se han vulnerado los sistemas de seguridad y quién tiene acceso a nuestros datos biométricos", afirmó.

Asimismo, abogó por convocar a un diálogo nacional que incluya la participación de partidos políticos, académicos, expertos y representantes de la sociedad civil, para establecer condiciones adecuadas para el próximo proceso electoral. Además, enfatizó la urgencia de llamar a rendir cuentas a aquellas personas que aparecen en los vídeos relacionados con los problemas del INE, ya que podrían potencialmente ocultar o destruir información importante.

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Con respecto a las elecciones de 2027, Moreira expresó que la situación actual del organismo electoral genera incertidumbre en torno a la credibilidad de los resultados. Reiteró que las condiciones presentes no garantizan una elección confiable y concluyó manifestando su intención de motivar a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones, invitando a aquellos interesados a registrarse como representantes de casilla y a vigilar el proceso electoral desde los centros de votación.