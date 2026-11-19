¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El actor Alexander Haskin, conocido por su participación en las series de Netflix "You" y "The Rookie", falleció a la edad de 38 años. El incidente ocurrió el 16 de noviembre en Santa Mónica, California, cuando las autoridades recibieron un aviso sobre un hombre encontrado en el agua, cerca del muelle, alrededor de las 16:00 horas. A pesar de los esfuerzos de los guardacostas durante la búsqueda submarina, Haskin fue declarado muerto poco antes de las 17:00 horas.

El cuerpo del actor fue posteriormente enviado al Servicio Médico Forense, donde se confirmó su identidad. La causa de su fallecimiento está pendiente de establecer. Según informes de TMZ, el Departamento de Policía ha iniciado una investigación para aclarar las circunstancias que rodearon su muerte. Las autoridades están considerando la posibilidad de un acto autoinfligido, dado que, según versiones, Haskin se habría lanzado al océano desde el muelle, lo que resultó en su ahogamiento.

Los primeros reportes indicaron que el actor había tenido una discusión con una mujer y que presuntamente la había agredido antes de lanzarse al agua. Sin embargo, un portavoz de la policía aclaró que las indagaciones demostraron que el altercado mencionado no tuvo lugar, corroborado por las grabaciones de cámaras de seguridad que mostraron a Haskin solo antes de su salto.

Alexander Haskin también había participado en la serie "Mayans M.C." y trabajaba como entrenador personal y nutricionista deportivo. Era un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y se desempeñaba como actor de reparto. Su padre, Dana Haskin, compartió con los medios que su hijo era una persona polifacética y siempre alegre, a quien le gustaba hacer bromas. Además, reveló que se habían comunicado la mañana de su muerte, cuando Haskin se mostraba ilusionado por las próximas vacaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este trágico suceso plantea interrogantes sobre la salud mental y el bienestar de los individuos en la industria del entretenimiento, así como la importancia de abordar las necesidades emocionales de aquellos que se encuentran en situaciones de alto estrés.