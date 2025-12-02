CASSANDRA GARCÍA OLEA MISS MÉXICO 2025

Cassandra García Olea se coronó como Miss México 2025 durante el certamen de belleza celebrado en el Auditorio Santiago de Monterrey, Nuevo León este domingo 30 de noviembre. La mexicana destacó al poner a prueba su talento y habilidades de oratoria.

La representante de Morelos, Cuernavaca, estará presente en la justa de Miss Mundo 2026 durante la edición 73, que se llevará a cabo en Botswana el próximo año. El concurso fue transmitido a través de redes sociales, donde cientos de espectadores siguieron el evento en vivo.

Cassandra García Olea, de 23 años, es originaria del estado de Hidalgo y egresada de la carrera de Relaciones Internacionales y Ciencias. Además, está cursando un posgrado en Relaciones Mercantiles Internacionales. Su interés por el modelaje la llevó a participar en certámenes locales y nacionales, donde desarrolló su experiencia en el mundo de la belleza.