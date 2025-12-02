MATTHIAS SCHOENAERTS, CONDENADO

Un juzgado de Bélgica condenó este lunes al actor belga Matthias Schoenaerts a seis meses de prisión, una multa de 4.000 euros y un año de prohibición de conducir por circular sin permiso tras varias advertencias, según informó la agencia Belga.

El actor de 47 años (‘La chica danesa’, ‘Gorrión rojo’, ‘La vieja guardia’) fue condenado por conducir sin permiso en abril de 2024, aunque ya contaba con antecedentes por razones similares, tras diez condenas previas. En un primer momento, en septiembre de 2021, le revocaron el permiso por una infracción y, más adelante, fue sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol. Tras ambos sucesos, las autoridades le ordenaron presentarse y aprobar de nuevo el examen de conducir para recuperar el permiso, pero el intérprete nunca completó este proceso. El tribunal lo declaró culpable de tres delitos: dos por la conducción sin licencia en las dos ocasiones y otro por no presentar comprobante de seguro durante la detención del 5 de abril.