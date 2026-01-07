logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Muere Gerson Leos, tecladista de Banda MS, durante juego de beisbol

El músico se desvaneció en un partido del Torneo Deportivo de Bandas en Mazatlán; autoridades de Sinaloa realizan la necropsia

Por El Universal

Enero 07, 2026 07:40 a.m.
A
Muere Gerson Leos, tecladista de Banda MS, durante juego de beisbol

CULIACÁN, Sin.- Gerson Leos, tecladista de la Banda MS, se desmayó en un juego de beisbol celebrado en el Club Deportivo "Sarabia", localizado en Mazatlán; al auxiliarlo ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, dicho partido era parte del Torneo Deportivo de Bandas, en el cual participan músicos de diferentes agrupaciones de música de esta ciudad.

El cuerpo médico del club intentó reanimarlo en la cancha, pero fue inútil. Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa fueron notificadas acerca del deceso de Leos con el fin de practicar la necropsia.

A través de sus cuentas de Facebook e Instagram, dicha agrupación mexicana agradeció a este último su aportación, y expresó sus condolencias a su familia y amigos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino (sic). De parte de toda la Banda MS y la familia Lizos. Descanse en paz".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere Gerson Leos, tecladista de Banda MS, durante juego de beisbol
Muere Gerson Leos, tecladista de Banda MS, durante juego de beisbol

Muere Gerson Leos, tecladista de Banda MS, durante juego de beisbol

SLP

El Universal

El músico se desvaneció en un partido del Torneo Deportivo de Bandas en Mazatlán; autoridades de Sinaloa realizan la necropsia

NICK REINER RETIRADO DE LA VIGILANCIA
NICK REINER RETIRADO DE LA VIGILANCIA

NICK REINER RETIRADO DE LA VIGILANCIA

SLP

El Universal

"AVENGERS: DOOMSDAY" REGRESAn LOS "x-men"
"AVENGERS: DOOMSDAY" REGRESAn LOS "x-men"

"AVENGERS: DOOMSDAY" REGRESAn LOS "x-men"

SLP

El Universal

THE HOUSEMAID TENDRÁ SECUELA CON SYDNEY SWEENEY
THE HOUSEMAID TENDRÁ SECUELA CON SYDNEY SWEENEY

THE HOUSEMAID TENDRÁ SECUELA CON SYDNEY SWEENEY

SLP

EFE