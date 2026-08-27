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Donald Trump pide a México detener inmigración ilegal

Marco Rubio y Roberto Velasco resaltaron avances en combate al tráfico de drogas y delincuencia organizada

Por El Universal

Agosto 27, 2026 01:27 p.m.
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Donald Trump pide a México detener inmigración ilegal
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      El presidente estadounidense, Donald Trump, quiere que México detenga a los migrantes en la frontera con Estados Unidos, particularmente los propios ciudadanos mexicanos, reportó Bloomberg.

      Fuentes le dijeron al medio que el mensaje lo entregó Marco Rubio al secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, en su reunión de esta semana. Se añadió que la iniciativa está liderada por el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller.

      Rubio y Velasco posaron sonrientes ante las cámaras minutos antes de su reunión a puerta cerrada y no respondieron a preguntas de reporteros sobre la actual guerra arancelaria entre EU y Canadá.

      El secretario de Estado de EU llamó "a una acción decisiva para poner fin a la inmigración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos, y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y cárteles y privarlos de armas".

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      La Cancillería mexicana informó a su vez que ambos funcionarios destacaron "los importantes avances en materia de seguridad, que son los más importantes de toda la región, particularmente en el combate al tráfico de drogas y de armas y a la delincuencia organizada transnacional".

      Añadió que el secretario Velasco reiteró la importancia de continuar el trabajo con base en los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

      También abordaron los avances alcanzados en materia de migración irregular y dieron continuidad al diálogo sobre la protección y el respeto a los derechos humanos de las personas mexicanas en Estados Unidos durante los procesos migratorios.

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