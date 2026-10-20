Estudio revela caída del 60% en fauna marina tras derrame en golfo de México

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WASHINGTON (AP) — En una zona profunda y oscura del golfo de México, la cantidad de animales marinos se desplomó cerca de un 60% en los años posteriores a la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en 2010, según halló un nuevo estudio.

Estudio revela impacto prolongado del derrame Deepwater Horizon

En una parte fundamental del golfo, entre la superficie iluminada y las profundidades más oscuras —donde falló el pozo operado por la empresa BP y se vertieron 507.245.179 litros (134 millones de galones) de petróleo—, la cantidad de peces detectados disminuyó 63,5% entre el año posterior al derrame y 2015. Las poblaciones de crustáceos —incluidos los camarones y el krill, fuentes clave de alimento para las ballenas— se redujeron 62%, mientras que la presencia de animales de mayor tamaño, como los calamares y los pulpos, cayó 59,7%, según un estudio publicado el lunes en la revista científica PNAS, la publicación oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Y dichas poblaciones no están cerca de recuperarse, según el mismo estudio.

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Los investigadores se centraron en la "zona crepuscular" del océano, una vasta área situada sobre el lecho marino, donde muchas especies que viven cerca de la superficie —incluidos los delfines y las ballenas— se alimentan de otras criaturas. No obstante, sabemos muy poco sobre ese ecosistema gigantesco, y esta región del golfo no había sido estudiada previo al derrame de 2010, dijo Tracey Sutton, oceanógrafa biológica de la Universidad Nova Southeastern y autora principal del estudio.

Una expedición posterior al derrame realizada en 2011, la cual es citada en la investigación —y que utilizó redes a distintas profundidades y sistemas de sonar acústico—, les permitió a los científicos obtener una estimación aproximada de la abundancia de vida marina en la franja comprendida entre la superficie y los 1.500 metros (5.000 pies) de profundidad. Regresaron al mismo lugar tres años y medio después, con el mismo equipo, y descubrieron que la cantidad de vida marina se había reducido a una proporción de entre un tercio y un cuarto de lo que se registró en 2011.

"Observamos este descenso tan pronunciado", destacó Sutton. "La pregunta entonces fue por qué ocurrió. Así que analizamos todas las variables naturales que pensamos que podrían explicarlo, específicamente la temperatura, el suministro de oxígeno y la disponibilidad de alimento. Ninguna de ellas varía con el declive. El evento que sí (coincide) es el derrame de petróleo. Así que pensamos que esa es la causa más probable del declive".

Los investigadores han continuado los muestreos desde 2015, y las poblaciones se han mantenido en niveles bajos, con un ligero incremento en 2022 y 2023 que no resultó estadísticamente significativo ni duradero, agregó Sutton.

Consecuencias ecológicas y reacciones institucionales

Documentar el declive

El equipo de Sutton documentó la disminución de las poblaciones mediante tres tipos de líneas de evidencia: lo que capturaron en sus redes, lo que mostró su sonar acústico, y estudios genéticos que revelan una pérdida de diversidad genética debido a la endogamia.

Una gran cantidad de fauna marina murió instantáneamente tras la explosión —la cual también costó la vida a 11 trabajadores—, pero también a consecuencia de los casi cinco meses en que se vertieron petróleo y gas. Esos contaminantes se acumularon en los huevos de los supervivientes, lo que causó que las generaciones posteriores fueran más vulnerables y débiles, explicó Sutton.

Paul Takahashi, portavoz de BP, dijo que el accidente "cambió para siempre" a la empresa: "Hemos realizado muchos cambios con el objetivo de ayudar a evitar que un suceso como este vuelva a ocurrir jamás".

Tanto el petróleo como los dispersantes empleados para limpiar el vertido afectan a los peces, aunque de formas distintas, dijo Isabel Romero, oceanógrafa química de la Universidad de Carolina del Sur y coautora del estudio. El petróleo es más tóxico y representa una amenaza generalizada, pero los dispersantes fragmentan el crudo en gotas más pequeñas, lo que aumenta la exposición de los animales que habitan en las capas más profundas de la columna de agua, añadió.

Los dispersantes provocaron numerosos problemas, y estudios nuevos demuestran que, ante futuros accidentes, sería preferible evitar esos productos químicos y, en su lugar, añadir agentes que fomenten la proliferación de microbios que degradan el petróleo, expuso Rita Colwell, exdirectora de la Fundación Nacional de Ciencias y microbióloga ambiental de la Universidad de Maryland, quien encabezó un programa de 10 años y 500 millones de dólares, financiado por BP, destinado a investigar los efectos de los derrames.

Sutton indicó que su equipo no pudo demostrar un vínculo causal exacto con el derrame de petróleo de BP, pero al descartar otras posibilidades y analizar la cronología de los hechos, resulta lógicamente evidente que el derrame fue la causa del problema.

La población de krill disminuyó 72%. La población de peces linterna —peces peculiares que tienen luces de color azul verdoso incrustadas en su cuerpo— es ahora de un tercio de la que era, añadió Sutton. Los fascinantes pero aterradores peces dragón, con sus dientes afilados, órganos luminosos y un señuelo unido a la cabeza, también sufrieron un descenso considerable, dijo.

"Estas son especies clave (del ecosistema)", explicó Sutton. "Son las que la mayoría de las demás comen. Así que no sorprende que se hayan producido cambios drásticos en toda la comunidad".

El océano profundo es un entorno aún más desconocido que el espacio exterior

Los científicos aprendieron mucho sobre esta zona inexplorada del golfo de México.

"Uno de nuestros hallazgos más importantes (a partir) de esto es lo interconectado que está todo el golfo (de México) oceánico, desde la superficie hasta el fondo, debido a que los animales se desplazan hacia arriba y hacia abajo", observó Sutton. "Existen depredadores que habitan en la superficie y se sumergen a grandes profundidades. Muchas especies que viven en las profundidades ascienden durante la noche. Así que el sistema es como un gran sistema pulsante, y no simplemente una estructura estratificada, como la gente pensaba anteriormente".

A científicos que no participaron en el estudio les preocupó especialmente dónde causó daños el derrame.

"En algunos sentidos, sabemos más sobre el espacio que sobre las profundidades oceánicas. Como no podemos ver esas regiones, existe la tendencia a suponer que todo está bien, pero aquí tenemos una prueba clara de que algo salió muy mal", manifestó en un correo electrónico Kaitlin Frasier, científica marina del Instituto Scripps de Oceanografía.

Frasier, quien no participó en el estudio que se dio a conocer el lunes, publicó una investigación en 2024 sobre las ballenas y los delfines en el golfo de México tras el derrame, en la cual detectó descensos poblacionales de hasta el 83%.

"Resulta impactante cómo una sola falla en una plataforma de perforación puede generar este impacto tan vasto y prolongado a lo largo de miles de kilómetros cuadrados, sin apenas signos de recuperación 13 años después del derrame", señaló Boris Worm, científico marino de la Universidad de Dalhousie, quien tampoco formó parte del estudio. "Es importante que tomemos consciencia de esto, porque durante mucho tiempo estas consecuencias permanecieron totalmente fuera de nuestra vista y de nuestra mente".

Worm y Colwell agregaron que este daño debe tenerse en cuenta en el debate global sobre la minería marina a gran profundidad y la creciente perforación petrolera en aguas profundas.