Sheinbaum rechaza pacto con Maru Campos

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que exista algún acuerdo con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, después de que fue detenido y trasladado al Altiplano el exfiscal de esa entidad, César Jáuregui, por un operativo en la Sierra Tarahumara con la participación de agentes de la CIA.

"Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia, lo digo con toda claridad", dijo la Mandataria federal en su conferencia mañanera de este martes 20 de octubre en Palacio Nacional.

Refirió también que a ella no le corresponde "exonerar" a Maru Campos, luego de que la panista avaló la detención de Jáuregui y externó que la cooperación con otros países es necesaria, pero con apego a la ley.

Al señalar el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el que participaron los dos agentes de la CIA, Sheinbaum Pardo insistió en que no tenía atribuciones la Fiscalía estatal para desmantelarlo.

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"Resulta que no tenían permiso, que habían entrado al país bajo otras consideraciones (...). Hoy es la audiencia del fiscal y ahí presentará la Fiscalía todas las pruebas que tiene de acusación del fiscal".

"Eso es, no hay más, tanto que la propia gobernadora hace una denuncia (...) Nosotros no hacemos un pacto, imagínense ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel", declaró.

Al señalar que medios publicaron que Sheinbaum "exoneró" a la mandataria estatal, la titular del Ejecutivo federal indicó que el caso lo tiene que evaluar la Fiscalía General de la República (FGR).

"No es mi papel (exonerar). Si es el papel de la Fiscalía investigar, y la fiscal investiga hasta donde hay pruebas porque hay sistema penal acusatorio y dentro de ese marco tiene que encontrarse en una prueba para pedir una orden de cateo, de lo que dependa del delito a un juez".

"Y el juez determina, entonces en este caso, pues quien debe determinar, como en otros, la propia Fiscalía. No depende de mi exonerar a una persona o a otra, es una decisión de la Fiscalía y de la investigación, ni siquiera una decisión personal de la fiscal sino de la propia investigación", declaró.

Convocan a marcha en apoyo a exfiscal César Jáuregui

Un grupo de ciudadanos y amigos convocaron este día en Chihuahua capital a una manifestación en apoyo al exfiscal César Jáuregui Moreno, quien este martes 20 de octubre tiene la audiencia inicial por el delito de traición a la patria en la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.

La manifestación sería hoy a las 5:00 de la tarde de hoy, frente a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, la movilización tiene como propósito solicitar que Jáuregui Moreno pueda enfrentar en libertad el proceso judicial que se sigue en su contra, con pleno respeto a la presunción de inocencia, al debido proceso y sin ningún tipo de influencia política.

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Los convocantes recordaron que un juez de control ya determinó que César Jáuregui puede enfrentar en libertad el proceso estatal, por lo que consideran que también debe valorarse esa posibilidad en el procedimiento federal, conforme a las circunstancias del caso y los requisitos establecidos por la ley.

"Una acusación no es una sentencia. No estamos pidiendo privilegios ni impunidad; estamos exigiendo justicia, respeto a sus derechos y que se le permita defenderse en libertad", señala el posicionamiento difundido por quienes respaldan la manifestación.

Ayer también se comenzó a circular en redes sociales el apoyo bajo la consigna #LibertadParaCésar, que plantea que las decisiones judiciales deben sustentarse en pruebas y argumentos jurídicos, sin presiones ni consideraciones de carácter político.

Quienes convocan expresaron su interés en que se esclarezcan plenamente los hechos relacionados con el caso de El Pinal y que se determinen las responsabilidades correspondientes mediante un proceso transparente y apegado a derecho.

La manifestación está convocada para las 17:00 horas de este martes en las instalaciones del PAN estatal, donde se espera la participación de militantes, simpatizantes y ciudadanos que han expresado su solidaridad con César Jáuregui Moreno.

"¡Liberen a Jáuregui! No pedimos privilegios, pedimos justicia", es la consigna central de la convocatoria.