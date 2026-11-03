Netflix adelanta la Navidad con películas y estrenos para noviembre

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Una vez levantadas las ofrendas y la degustación del tradicional pan de muertos, comienzan a aparecer en el horizonte pinos, esferas y luces multicolores para festejar la Navidad, una de las temporadas favoritas de la gente.

Y Netflix pondrá en este mes casi una decena de títulos alusivos a las fiestas, entre estrenos y relanzamientos, a fin de ir calentando el ambiente e irse adentrando en el mode de los suéteres y los gorros contra el frío.

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1. "La razón de estar contigo: una navidad perfecta"Un cachorrito corgi ayuda a restablecer los lazos entre los integrantes de una familia, que por distintas razones se han ido alejando entre sí. La historia está basada en la novela homónima de W. Bruce Cameron, siendo independiente a la ya conocida en donde un perrito va atravesando distintas vidas.Fecha: 4 de noviembre2. "Sobreviviendo a la navidad"Cinta protagonizada por Ben Affleck y que data de 2004. Con la profunda esperanza de tener una Navidad idílica, un millonario egocéntrico contrata a las personas que viven en el hogar de su infancia para que finjan ser su familia.Fecha: 5 de noviembre3. "El Grinch"Quizá de los contados clásicos que la gente puede ver, disfrutar y reír con ella, en cualquier época del año. Este ser peludo verde que aunque odia a la Navidad, es adorable y no deja de causar risa. Y ¿qué tal su perrito compañero? Sin duda otro que cualquiera quisiera tener en casa. Jim Carey protagoniza.Fecha: 10 de noviembre4. "Gospel de Navidad"Un reverendo que atraviesa una profunda crisis hereda la iglesia de su familia en un barrio neoyorquino. Debe reencontrarse con su fe y el poder de la oración para salvar a su congregación antes de Navidad.Fecha: 11 de noviembre5. "El intercambio navideño"De esas películas que se hacen pensando en la temporada, sabiendo que no necesariamente llegarán a cine. Con ganas de un cambio de aire, una joven citadina que trabaja duro y ama divertirse intercambia vidas con su hogareña hermana en Navidad, lo que desata un inesperado caos.Fecha: 12 de noviembre6. "El expreso polar"Antes del uso de la IA, esta película de animación quiso sembrar un precedente al tomar las facciones de Tom Hanks computarizadas y pasarla a dibujos 3D. El actor da vida al maquinista del tren mágico que sólo pocos logran escuchar y, por ende, subirse a él. La razón es que mucha gente deja de creer en la Navidad.Fecha: 13 de noviembre7. "Dr.Seiss, El Grinch"El clásico, pero llevado a la animación. La historia ya se sabe, pero el género permite cosas que la acción viva no del todo, como cuando el Grich debe arreglarse por las mañanas y el perrito mascota hace todo para que eso ocurra, incluso llevándole café.Fecha: 15 de noviembre8. "Cómo proteger a una estrella"Por trabajo, una guardaespaldas que se toma su rol muy en serio acompaña a un actor famoso a su rancho de Montana. Pero fingir ser pareja en Navidad puede convertirse en algo real.Fecha: 18 de noviembre