UNAM alista megacentro de vacunación en CU
Del 9 al 13 de noviembre, UNAM aplicará vacunas contra influenza, Covid, neumococo y sarampión en CU.
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instalará del 9 al 13 de noviembre un megacentro de vacunación en el Estadio Olímpico Universitario, donde se aplicarán vacunas contra influenza, Covid-19, neumococo y sarampión-rubéola, como parte de una jornada organizada en coordinación con instituciones del sector salud.
La campaña se desarrollará durante cinco días, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, con el propósito de facilitar el acceso a la inmunización.
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De acuerdo con la convocatoria del Megacentro de Vacunación Sector Salud-UNAM 2026, la vacuna contra el neumococo estará dirigida a personas a partir de los 60 años que no la hayan recibido anteriormente.
También estarán disponibles vacunas contra la influenza, Covid y sarampión-rubéola. Las personas interesadas deberán llevar su Cartilla Nacional de Salud.
En la jornada participan instituciones como la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, la UNAM, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS-Bienestar y Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otras.
La convocatoria forma parte de las actividades de coordinación entre la Universidad y las instituciones públicas de salud para ampliar el acceso a servicios preventivos.
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