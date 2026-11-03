logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

UNAM alista megacentro de vacunación en CU

Del 9 al 13 de noviembre, UNAM aplicará vacunas contra influenza, Covid, neumococo y sarampión en CU.

Por El Universal

Noviembre 03, 2026 04:45 p.m.
A
UNAM alista megacentro de vacunación en CU
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instalará del 9 al 13 de noviembre un megacentro de vacunación en el Estadio Olímpico Universitario, donde se aplicarán vacunas contra influenza, Covid-19, neumococo y sarampión-rubéola, como parte de una jornada organizada en coordinación con instituciones del sector salud.


      La campaña se desarrollará durante cinco días, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, con el propósito de facilitar el acceso a la inmunización.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De acuerdo con la convocatoria del Megacentro de Vacunación Sector Salud-UNAM 2026, la vacuna contra el neumococo estará dirigida a personas a partir de los 60 años que no la hayan recibido anteriormente.
      También estarán disponibles vacunas contra la influenza, Covid y sarampión-rubéola. Las personas interesadas deberán llevar su Cartilla Nacional de Salud.
      En la jornada participan instituciones como la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, la UNAM, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS-Bienestar y Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otras.
      La convocatoria forma parte de las actividades de coordinación entre la Universidad y las instituciones públicas de salud para ampliar el acceso a servicios preventivos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      UNAM alista megacentro de vacunación en CU
      UNAM alista megacentro de vacunación en CU

      UNAM alista megacentro de vacunación en CU

      SLP

      El Universal

      Del 9 al 13 de noviembre, UNAM aplicará vacunas contra influenza, Covid, neumococo y sarampión en CU.

      Día de Muertos y F1 dejaron derrama de 36 mil mdp en CDMX
      Día de Muertos y F1 dejaron derrama de 36 mil mdp en CDMX

      Día de Muertos y F1 dejaron derrama de 36 mil mdp en CDMX

      SLP

      El Universal

      Las autoridades reportaron saldo blanco y la participación de ocho millones de personas en actividades públicas.

      INE reporta 30 bajas de personal cercano a Guadalupe Taddei
      INE reporta 30 bajas de personal cercano a Guadalupe Taddei

      INE reporta 30 bajas de personal cercano a Guadalupe Taddei

      SLP

      El Universal

      Entre las renuncias destacan directivos y personal operativo de la Junta General Ejecutiva y áreas clave.

      Guadalupe Taddei es indefendible, acusa Ariadna Montiel
      Guadalupe Taddei es indefendible, acusa Ariadna Montiel

      Guadalupe Taddei "es indefendible", acusa Ariadna Montiel

      SLP

      El Universal

      Montiel destaca que la corrupción en el INE se remonta a 2006 y responsabiliza a exfuncionarios como Edmundo Jacobo.