"Ventaneando" rompe el silencio sobre Inés Gómez Mont

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En "Ventaneando" no habían mencionado, hasta hoy, la detención de su exconductora Inés Gómez Mont, quien era prófuga de la Justicia mexicana, y enfrenta órdenes de aprehensión en México por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un supuesto monto de 3 mil millones de pesos.

El programa de espectáculos, dirigido por Pati Chapoy, quien estuvo ausente en la emisión de hoy, rompió el silencio en su emisión de esta tarde, cuando Pedro Sola, uno de sus conductores, recordó que Inés, en efecto trabajó en TV Azteca pero hace muchos años, y después se fue a otra empresa.

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"Con la reciente detención de Inés Gómez Mont allá en Florida por una situación migratoria, la gente dice ¿por qué no hablan de ella?; Inés trabajó aquí unos cuantos años, hace muchísimo", recordó Sola.Jimena Pérez, "La Choco", mencionó que a ellos les tocó la Inés casada con Javier Díaz, su primer esposo, con quien tuvo a sus primeros cuatro hijos, y consideró que al gobierno le conviene mencionar al programa para "hundirlos"."Van a decir exconductora de Ventaneando porque al gobierno le conviene hundirnos de cierta forma, pero después de aquí recuerden hizo muchísimas cosas en la empresa que también está en Periférico, pero mucho más al norte"."Pero durante todo el tiempo que estuvo prófuga nadie supo dónde estaba..."; y agregó:"Porque la señora cometió delitos, la señora tiene la presunción de inocencia y tendrá que responder o no ante la autoridad mexicana".Rosario Murrieta, a quien le tocó en su momento trabajar con Gómez Mont, puntualizó que ellos no son culpables de nada."Nosotros no robamos, no desviamos recursos, no defraudamos, es la autoridad la que tiene que hacerse cargo".Linette Puente dijo que la única responsable de la situación en la que se encuentra era la propia Inés, pues fue ella quien decidió ligarse a Víctor Manuel Álvarez Puga."Lo que sucedió con Inés Gómez Mont son decisiones que ella tomó en su vida, ligarse a una persona que se dedica a facturar, esa es una decisión suya, de nadie más que de ella".Agregó que lamentaban la situación de su familia y de sus hijos, pero únicamente."Estamos con su familia y ya, nada más".Pedro Sola mencionó que todos sabían en dónde estaba Inés, que las amigas la iban a visitar a ella y a sus hijos, a la casa que tiene en Florida."Rosario, pero todos sabían dónde estaba Inés, todo mundo sabía, las amigas iban a visitarla a esa mansión que tenía, los niños, todos sabían".Murrieta recordó que cuando el programa cumplió 25 años se hizo un enlace telefónico con Inés, que en ese momento no tenía ningún problema legal."Nosotros no tenemos nada que ver", finalizó Rosario, y Pedro Sola puntualizo:"TV Azteca nada tiene que ver con Inés Gómez Mont".Inés Gómez Mont trabajó alrededor de 14 años en TV Azteca, donde comenzó su carrera en 1997 como actriz y posteriormente se incorporó a los espacios informativos y de espectáculos; en mayo de 2016 dejó la televisora y se integró a Televisa, donde colaboró durante cerca de tres años, a partir de su llegada el 30 de mayo de ese año al programa "¡Cuéntamelo ya!".El equipo legal de Inés presentó un recurso legal para que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) la libere del centro de Florida donde está detenida, según documentos judiciales.El abogado John Patrick Pratt presentó un 'habeas corpus', un mecanismo legal para cuestionar detenciones arbitrarias en Estados Unidos, ante el juez federal Jeffrey T. Kuntz, de la Corte del Distrito Sur de Florida en Fort Lauderdale, mostraron los registros judiciales disponibles.El recurso contra ICE trascendió ahora, pero se presentó el sábado, un día después de conocerse su detención en Miami, como confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) de México.El 'habeas corpus' busca que Gómez Mont salga del centro de detención Broward Transitional Center, situado en Pompano Beach, unos 55 kilómetros al norte de Miami, donde la base de datos de ICE la ubicaba todavía este lunes.El documento está sellado, por lo que se desconocen los argumentos de su defensa para justificar su liberación; ICE también detuvo a Álvarez Puga en septiembre de 2025 en Estados Unidos, pero desapareció de la base de datos de detenidos y se desconoce su paradero, aunque tiene una audiencia migratoria para revisar su situación este noviembre.La pareja figuraba en la lista de notificaciones rojas de Interpol desde 2021, a petición de las autoridades mexicanas, pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en septiembre pasado que el organismo había retirado las alertas contra ambos y anunció que solicitaría su reactivación.Sheinbaum criticó entonces la retirada de las fichas rojas y calificó a la pareja de "factureros reconocidos", en referencia a quienes venden facturas falsas para evadir impuestos.La FGR informó en julio pasado que continuaba los trámites para obtener la extradición de Álvarez Puga desde Estados Unidos y lograr la detención de Gómez Mont, que se produjo este viernes en Florida, como mostraron imágenes compartidas con los medios mexicanos.