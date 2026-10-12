"Diddy" Combs fue hospitalizado por lesión en la cabeza
Tras evaluación médica, Sean Diddy Combs regresó a prisión donde cumple condena de 50 meses.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Sean \"Diddy\" Combs sufrió una lesión en la cabeza, lo que llevó a que fuera trasladado desde la prisión en la que se encuentra cumpliendo su condena hacia el hospital más cercano, sin que su desplazamiento fuera advertido, en ese momento, mediáticamente pues, el músico, ya ha vuelto a ingresar al centro penitenciario.
Detalles confirmados sobre la lesión y traslado
"TMZ" fue el primer medio en dar a conocer la noticia que ya es replicada por otros portales de noticias internacionales.
El medio, especializado en temas relacionados a la farándula, tuvo acceso a la información, debido a que cuenta con una fuente dentro de la Institución Correccional Federal Fort Dix, en la que "Diddy" se encuentra encarcelado.
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El músico de 56 años habría sufrido una lesión en la cabeza, durante los primeros minutos del sábado, 10 de octubre, misma que habría ameritado su traslado fuera del penal, en una ambulancia, a alrededor de las 01:00 horas
Estado de salud y situación legal de Sean Diddy Combs
De acuerdo con lo que se sabe, hasta ahora, el también productor musical habría estado, en todo momento, consciente, sin embargo, se desconoce cómo se produjo la lesión.
Al ser atendido por expertos, estos habrían determinado que la contusión no comprometía la salud de "Diddy" y, mucho menos, ponía en riesgo su vida por lo que, poco tiempo después, fue dado de alta y volvió a las instalaciones de la prisión, donde cumple una sentencia de 50 meses privado de su libertad, tras ser declarado culpable por los delitos de transporte de personas para ejercer la prostitución y por trasladar a dos exparejas sentimentales, a través de líneas aéreas estatales, con el objetivo de de que participaran en actos sexuales.
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